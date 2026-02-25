Bari punta sulla mobilità integrata: più incentivi e utenti coinvolti

Il programma sperimentale MaaS for Italy del Comune di Bari ha superato 1 milione di euro di incentivi e coinvolge oltre 20.000 utenti registrati, promuovendo la mobilità sostenibile e integrata nell’area metropolitana. Per il periodo restante della sperimentazione, sarà attivato il caso studio “Corporate Mobility”, dedicato alle aziende del territorio soggette all’obbligo di presentazione dei piani di spostamento casa-lavoro.

Il caso studio prevede una procedura di adesione ad hoc per le imprese, con il supporto dei mobility manager aziendali. Gli utenti che, in un mese, compiranno almeno 8 viaggi multimodali – intesi come l’utilizzo di almeno due diverse tipologie di servizi di mobilità nelle 24 ore – riceveranno un incentivo aggiuntivo di 10 €.

L’iniziativa, finanziata con fondi del Fondo Complementare al PNRR nell’ambito della Misura 1.4.6 “Mobility As A Service for Italy”, proseguirà fino al 31 marzo 2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse. Gli incentivi erogati potranno essere utilizzati entro il 30 aprile 2026.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati della sperimentazione – dichiara l’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi –. I dati raccolti saranno fondamentali per definire le politiche di mobilità post-MaaS, consolidando un’esperienza che ha già mostrato effetti significativi sugli spostamenti sostenibili».

I cittadini non inclusi nel caso Corporate Mobility possono ancora partecipare compilando il form online del Comune o utilizzando la procedura “one click” dei MaaS Operators come Urbi e We Taxi. L’adesione è gratuita, previa compilazione dell’autodichiarazione richiesta dal proprio cluster, e consente di accedere subito agli incentivi disponibili fino a esaurimento risorse o alla scadenza del 31 marzo 2026.

Il progetto MaaS for Italy Bari rientra nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari – PNC-A.1-N1 Misura 1.4.6 del PNRR.

