MOM inaugura a Treviso il nuovo headquarters: polo d’eccellenza per la mobilità sostenibile

Mobilità di Marca (MOM) ha ufficialmente inaugurato il nuovo headquarters di via Castellana, segnando una tappa storica per il trasporto pubblico locale di Treviso. Il progetto, avviato nel 2017, ha trasformato un’area industriale parzialmente dismessa in un hub integrato per la mobilità sostenibile, con deposito autobus, officine, impianti tecnologici e nuova direzione amministrativa, su una superficie complessiva di circa 74.000 m².

L’investimento complessivo per l’intero progetto supera i 19 milioni di euro, di cui 8,4 milioni inaugurati oggi, permettendo a MOM di rafforzare la propria patrimonializzazione, eliminare i costi di affitto e migliorare l’organizzazione dei servizi.

Un polo all’avanguardia per efficienza e sostenibilità

Il nuovo complesso ospita:

un deposito di 33.000 m² per 230 autobus urbani ed extraurbani ;

officine e infrastrutture di manutenzione moderne;

una sede amministrativa di 1.100 m² ;

impianti per la transizione energetica del trasporto pubblico, tra cui: 30 postazioni di ricarica elettrica per autobus (2,11 milioni di euro, finanziati per il 96% da PSNMS e PNRR); impianto di rifornimento GNL–metano liquido da 60.000 litri (686.000 euro, parzialmente finanziato da contributi regionali); potenziamento delle centrali elettriche e impianti di rifornimento a metano.



Il progetto prevede anche 10.000 m² di aree verdi e opere di mitigazione ambientale, sistemi di depurazione delle acque e infrastrutture per il riciclo dei rifiuti.

«Oggi festeggiamo l’ultima tappa di un percorso iniziato nel 2017, che unisce efficienza, sostenibilità e innovazione», ha dichiarato Giacomo Colladon, Presidente di MOM. «Il nuovo headquarters è il cuore della mobilità provinciale, la casa della nostra flotta e il centro nevralgico della mobilità del futuro, dove lavorano oltre 260 persone in un ambiente moderno e tecnologicamente avanzato».

Nel nuovo polo operano oltre 260 dipendenti, tra autisti, meccanici, addetti al rifornimento, tecnici e personale amministrativo. Qui si concentrano anche gli investimenti tecnologici sugli apparati di bordo e sarà presto attivata una nuova sala controllo esercizio per la gestione del servizio in tempo reale.

