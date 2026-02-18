Trasporto pubblico nelle aree montane, Amirante: "Confronto costruttivo tra Tpl Fvg e sindaci"

“Abbiamo avuto un confronto serio e costruttivo, caratterizzato da piena collaborazione istituzionale, che ci ha permesso di analizzare apertamente le criticità del trasporto pubblico locale nelle zone montane e di definire insieme un percorso operativo per individuare possibili soluzioni. L’obiettivo condiviso resta garantire continuità e qualità del servizio, nonostante le difficoltà legate alla grave carenza di personale”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, al termine di una riunione urgente convocata dalla Regione in risposta alle numerose segnalazioni di disservizi nelle corse del trasporto pubblico locale, che hanno colpito in particolare le aree montane dell’Udinese.

L’incontro, tenutosi presso la sede della Comunità di Montagna della Carnia a Tolmezzo, ha visto la partecipazione della società consortile Tpl Fvg Scarl, della consociata Arriva Udine Spa e dei sindaci dei territori della Carnia, della Val Degano, del Canal del Ferro e delle Valli del Natisone.

Durante la riunione, i sindaci hanno illustrato in dettaglio le problematiche riscontrate, mentre i rappresentanti del gestore hanno spiegato che i disservizi derivano principalmente dalla carenza di autisti, peggiorata recentemente da assenze per malattia e difficoltà nel reclutamento di nuovo personale.

“Dall’incontro è emersa la disponibilità del gestore a mettere in campo interventi correttivi compatibilmente con la situazione organizzativa attuale – ha sottolineato Amirante –. Abbiamo concordato un rafforzamento del monitoraggio e l’avvio di una revisione complessiva del servizio, da realizzare con il contributo dei territori, in modo da ottimizzare numero e frequenza delle corse secondo le esigenze reali delle comunità, nel rispetto del contratto regionale”.

“L’obiettivo della Regione – ha concluso l’assessore – è trovare soluzioni concrete e sostenibili. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma il trasporto pubblico rappresenta un presidio essenziale per la cittadinanza e per la coesione territoriale. Per questo continueremo a monitorare attentamente la situazione, a tutela dell’interesse pubblico e dei diritti degli utenti”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.