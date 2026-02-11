Metro Milano sempre più accessibile: M1 completa, M2 al 91%

Milano compie un passo decisivo verso una metropolitana completamente accessibile entro il 2026, grazie al piano di interventi avviato da Atm insieme al Comune, anche in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

In questi giorni sono entrati in funzione 43 nuovi ascensori e 28 montascale sulle linee M1 e M2: la M1 è ora totalmente accessibile, mentre la M2 ha raggiunto il 91% e sarà completata nei prossimi mesi con le ultime tre stazioni. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra Atm, Comune di Milano e tavolo tecnico per l’accessibilità, con un investimento complessivo di 80 milioni di euro, finanziati da Comune, Atm, fondi PNRR e contributi ministeriali.

I lavori hanno coinvolto 25 stazioni: 18 sono diventate accessibili per la prima volta, mentre in altre 7 sono stati aggiunti nuovi ascensori. Interventi complessi, realizzati in fermate progettate negli anni ’60, che hanno richiesto di ripensare gli spazi per garantire sicurezza e piena fruibilità.

Sulla linea M3 sono stati sostituiti 42 ascensori e sono in corso i lavori per rinnovare 52 scale mobili, giunte a fine ciclo di vita. Oggi Atm gestisce circa 1.000 impianti tra ascensori, montascale e scale mobili: un patrimonio importante che richiede manutenzione quotidiana. I fermi temporanei restano sotto il 3% e sono dovuti a guasti tecnici, uso improprio o atti vandalici.

