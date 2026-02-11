Metro Milano sempre più accessibile: M1 completa, M2 al 91%
di Luca Pandimiglio
In questi giorni sono entrati in funzione 43 nuovi ascensori e 28 montascale sulle linee M1 e M2: la M1 è ora totalmente accessibile, mentre la M2 ha raggiunto il 91% e sarà completata nei prossimi mesi con le ultime tre stazioni
Milano compie un passo decisivo verso una metropolitana completamente accessibile entro il 2026, grazie al piano di interventi avviato da Atm insieme al Comune, anche in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.
In questi giorni sono entrati in funzione 43 nuovi ascensori e 28 montascale sulle linee M1 e M2: la M1 è ora totalmente accessibile, mentre la M2 ha raggiunto il 91% e sarà completata nei prossimi mesi con le ultime tre stazioni. Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra Atm, Comune di Milano e tavolo tecnico per l’accessibilità, con un investimento complessivo di 80 milioni di euro, finanziati da Comune, Atm, fondi PNRR e contributi ministeriali.
I lavori hanno coinvolto 25 stazioni: 18 sono diventate accessibili per la prima volta, mentre in altre 7 sono stati aggiunti nuovi ascensori. Interventi complessi, realizzati in fermate progettate negli anni ’60, che hanno richiesto di ripensare gli spazi per garantire sicurezza e piena fruibilità.
Sulla linea M3 sono stati sostituiti 42 ascensori e sono in corso i lavori per rinnovare 52 scale mobili, giunte a fine ciclo di vita. Oggi Atm gestisce circa 1.000 impianti tra ascensori, montascale e scale mobili: un patrimonio importante che richiede manutenzione quotidiana. I fermi temporanei restano sotto il 3% e sono dovuti a guasti tecnici, uso improprio o atti vandalici.
