Van Berkel vince il concorso di architettura per ridisegnare la metro 2 e il volto della città di Torino

Il raggruppamento guidato da UNStudio – United Network Studio di Ben Van Berkel, insieme a Settanta7, Mijksenaar, Frigorosso, 3BA e WSP, ha vinto il concorso internazionale per l’architettura, il design e l’identità visiva della Linea 2 della metropolitana di Torino.

La giuria internazionale ha premiato il progetto di UNStudio per la forte coerenza complessiva, l’attenzione nella scelta dei materiali e delle tecnologie e l’elevata qualità degli spazi progettati. La proposta si distingue per la capacità di dialogare con il contesto urbano, adattandosi ai diversi luoghi attraversati dalla linea attraverso forme ispirate alla natura e soluzioni architettoniche leggere, capaci di rendere l’infrastruttura riconoscibile senza appesantire il paesaggio urbano.

L’obiettivo era individuare un progetto in grado di unire architettura, arte e comunicazione, dando un’identità chiara e coerente all’intera Linea 2: dalle stazioni fuori terra lungo l’ex trincerone ferroviario a quelle sotterranee del centro storico, fino alle coperture degli accessi, alla segnaletica e ai sistemi di orientamento all’interno dei treni.

Il progetto vincitore è stato apprezzato anche per la capacità di rendere l’intera linea facilmente leggibile e accessibile, grazie a sistemi di orientamento pensati per tutti gli utenti e a spazi progettati per migliorare visibilità, comfort e fruizione. Oltre al riconoscimento ottenuto con la vittoria del concorso, il gruppo guidato da UNStudio affiancherà le imprese incaricate della realizzazione delle opere civili e degli impianti, assumendo il ruolo di “art director” della Linea 2.

“Un progetto strategico per Torino, non solo dal punto di vista della mobilità, ma anche come occasione di bellezza, rigenerazione urbana e riqualificazione del territorio - ha commentato il Commissario Straordinario Bernardino Chiaia -. La partecipazione di numerosi gruppi di progettazione internazionale è un risultato che conferma l’attrattività del bando e, più in generale, della Linea 2 della metropolitana di Torino, percepita non solo come infrastruttura di trasporto, ma come opera di forte valore simbolico, architettonico e urbano.”