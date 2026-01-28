UK: High Speed ​​Two (HS2) avanza verso il centro di Londra. Inizia lo scavo del tunnel verso Euston

La prima delle 2 frese per tunnel HS2 inizia il suo viaggio da Old Oak Common, nella zona ovest della capitale alla stazione di Euston, un passo fondamentale per un traguardo importante nell’impegno del governo di portare la nuova linea ferroviaria ad alta velocità nel centro di Londra.

Portare l’HS2 a Euston è in linea con la missione del governo di dare impulso alla crescita economica, con stime recenti che mostrano che lo sviluppo a Euston potrebbe aggiungere circa 41 miliardi di sterline all’economia del Regno Unito entro il 2053 e sostenere 34.000 nuovi posti di lavoro.

L’attuale scavo di gallerie a Old Oak Common fa parte di un più ampio progresso dell’HS2 e segue il completamento di 23 miglia di gallerie, 19 ponti e 2 viadotti lungo il percorso della linea ferroviaria dal centro di Londra a Birmingham.

Il segretario capo del primo ministro, Darren Jones, e il ministro delle ferrovie, Lord Hendy, hanno visitato la stazione di Old Oak Common insieme all’amministratore delegato di HS2 Ltd , Mark Wild, e al commissario di Transport for London ( TfL ), Andy Lord, per accendere la fresa da 1.624 tonnellate, che scaverà un tunnel di 4,5 miglia tra le due stazioni.

La macchina funziona sia scavando che costruendo il tunnel man mano che procede, inserendo segmenti di calcestruzzo per costruire la struttura attraverso la quale viaggeranno i treni dell’HS2 .

È la prima delle due frese che costruiranno i due tunnel paralleli fino a Euston e si chiama “Madeleine”, in onore dell’ex presidente della Women’s Engineering Society, Madeleine Nobbs.

Il ministro delle Ferrovie, Lord Hendy, ha affermato: “È stato fantastico accendere oggi la fresa per tunnel a Old Oak Common, non solo perché è una meraviglia dell’ingegneria, ma perché avvicina ulteriormente il viaggio dell’HS2 verso Euston alla realtà. Stiamo rimettendo in carreggiata l’HS2 e portare la ferrovia nel centro di Londra è fondamentale per sfruttarne appieno il potenziale e creare più posti di lavoro, più case e una spinta a lungo termine per l’intera economia britannica”.

Il traguardo arriva mentre Mark Wild, CEO di HS2 Ltd, guida un completo ripristino di HS2 per garantire che la nuova ferrovia tra Londra e Birmingham venga realizzata in sicurezza al minor costo ragionevole. Nonostante le sfide di HS2, il progetto sostiene la missione del governo di rilanciare la crescita economica creando posti di lavoro, abitazioni e sbloccando la capacità ferroviaria tanto necessaria, con oltre 33.000 persone attualmente impegnate nella costruzione della ferrovia ad alta velocità.

L’attuazione dei piani governativi per Euston sarà affidata a un nuovo ente, la Euston Delivery Company. Una volta costituita, la società guiderà la realizzazione di un hub di trasporto economico e integrato, che comprenderà la nuova stazione HS2 , la riqualificazione della stazione esistente e l’ammodernamento della stazione della metropolitana di Londra, oltre allo sviluppo commerciale nell’intero campus di Euston.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.