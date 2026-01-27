Interporto Padova: Psa Intermodal Italy e Logtainer presentano la loro visione per lo sviluppo del terminal

Il 19 dicembre, a seguito di una procedura pubblica competitiva, PSA Intermodal Italy NV e Logtainer Srl sono state scelte come partner per lo sviluppo del Terminal Intermodale di Interporto Padova Spa.

Interporto Padova ha chiesto al raggruppamento selezionato di presentarsi e illustrare la propria visione strategica alle istituzioni padovane. Rimane inteso che l’aggiudicazione sarà definitiva e pienamente efficace solo a seguito delle successive positive deliberazioni degli organi collegiali delle pubbliche amministrazioni socie di Interporto Padova (Comune di Padova, della Provincia di Padova e della Camera di Commercio di Padova);

Il closing della procedura porterà alla costituzione di Intermodal Terminal Padova Srl, con Interporto Padova che manterrà una partecipazione significativa e un ruolo strategico per garantire la continuità operativa e lo sviluppo futuro.

PSA è un gruppo portuale leader di mercato e partner di riferimento per gli operatori della filiera marittimo-logistica. Il Gruppo gestisce un portafoglio di oltre 70 terminal marittimi, ferroviari e inland distribuiti in più di 180 sedi in 45 Paesi, oltre a distripark, magazzini e servizi marittimi e digitali. Grazie alle competenze e all’esperienza di un team globale e diversificato, PSA collabora con clienti e partner per sviluppare ecosistemi portuali di eccellenza e fornire soluzioni innovative per la supply chain, contribuendo ad accelerare la transizione verso un commercio più sostenibile.

In Italia PSA è presente con PSA Italy e opera nei porti di Genova e Venezia, attraverso i tre terminal portuali PSA Genova Pra’, PSA SECH e PSA VENICE-Vecon. L’azienda impiega direttamente oltre 1.000 persone in Italia e movimenta ogni anno più di 2 milioni di TEU, pari al 25% del traffico containerizzato italiano in import ed export.

Logtainer, leader nazionale nella gestione intermodale, integra l’expertise locale con una consolidata esperienza nella gestione dei treni container sulla rete ferroviaria italiana, offrendo soluzioni efficienti e su misura che rafforzano ulteriormente l’integrazione del terminal nelle reti logistiche europee e globali

Interporto Padova si è affermato come primo inland terminal nazionale per il traffico marittimo, con un progetto di sviluppo che integra tecnologia, sostenibilità e apertura all’interscambio multimodale su scala europea e mondiale: tra gli obiettivi della newco Intermodal Terminal Padova vi sono la promozione dell’intermodalità con una riduzione del traffico dei camion sulle strade, e la valorizzazione di Padova come hub logistico di primo piano, con connessioni efficienti ai principali porti italiani, alle direttrici nord-sud e ai corridoi est-ovest del trasporto ferroviario.

«Padova rappresenta, a nostro avviso, uno snodo logistico di grande rilevanza per il sistema industriale italiano ed europeo – sottolinea Roberto Ferrari, AD di PSA Italy – La proposta presentata intende offrire una visione di sviluppo di lungo periodo integrata con le reti intermodali e ferroviarie internazionali, nel pieno rispetto dei processi decisionali in corso. PSA guarda a questo percorso con senso di responsabilità e con l’intento di contribuire, alla crescita sostenibile del terminal e del territorio. Portando a Padova l’esperienza dei nostri terminal italiani e internazionali, rafforziamo la nostra capacità di offrire servizi integrati e aumentiamo competitività, efficienza e sostenibilità per le imprese italiane e per le filiere produttive del Nord-Est».

«Come socio fondatore e consigliere di amministrazione di Logtainer sono particolarmente soddisfatto e orgoglioso di questa opportunità. – evidenzia Giulio Schenone, membro del Consiglio di Amministrazione di Logtainer – L’aggiudicazione della gara rappresenta per noi molto più di un investimento: è l’avvio di una partnership strategica con un territorio di grande valore, con il quale collaboriamo già da molti anni, anche attraverso la nostra presenza a Padova. Insieme a PSA intendiamo lavorare in forte sinergia con Interporto Padova, con le istituzioni, con il sistema logistico ed economico e con gli stakeholder locali, mettendo a disposizione competenze, visione industriale e capacità operativa per sviluppare un Terminal Intermodale moderno, efficiente e competitivo a livello europeo.»

«Interporto Padova ha condotto la procedura nel pieno rispetto delle norme e dei principi di trasparenza, con l’obiettivo di individuare una proposta industriale coerente con il piano di sviluppo della società e con l’interesse pubblico- dichiara il presidente di Interporto Padova Luciano Greco – Il percorso prevede ora le valutazioni e le approvazioni da parte degli organi competenti, che saranno affrontate con la consueta trasparenza e correttezza istituzionale. In questa fase è importante mantenere un clima di responsabilità e attenzione verso il lavoro, le imprese insediate e il territorio. Naturalmente siamo contenti di poter lavorare a questa partnership con operatori di respiro internazionale come PSA e con un’eccellenza italiana nel settore della logistica e dell’intermodalità come Logtainer, tutelando l’assetto strategico del terminal e impegnandoci insieme per generare valore duraturo per il territorio e il sistema produttivo non solo della nostra regione ma di tutto il Paese».

Il sindaco di Padova e presidente della Provincia di Padova afferma: «Il Comune di Padova segue con attenzione e senso di responsabilità un passaggio importante per una delle principali infrastrutture strategiche della città. Il nostro obiettivo è tutelare l’interesse pubblico, il lavoro e lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle procedure e delle competenze dei diversi livelli istituzionali. Ogni valutazione sarà compiuta con equilibrio e trasparenza».

Il presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono sottolinea: «Interporto Padova rappresenta un asset fondamentale per la competitività del sistema economico del Nord-Est. Come Camera di Commercio, riteniamo centrale che ogni scelta sia orientata a rafforzare la capacità attrattiva dell’infrastruttura, il servizio alle imprese e l’integrazione con i mercati nazionali e internazionali, nel pieno rispetto del percorso istituzionale in corso».

La costituzione di Intermodal Terminal Padova Srl apre opportunità di sviluppo infrastrutturale, tecnologico e occupazionale, supportate da investimenti in capacità, digitalizzazione e sostenibilità. Grazie alla combinazione dell’esperienza internazionale di PSA, dell’expertise locale di Interporto Padova e delle capacità operative di Logtainer, Padova è ben posizionata per diventare un punto di riferimento europeo per la logistica intermodale.

