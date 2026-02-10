Abruzzo, comuni della Costa dei Trabocchi insieme per un trasporto pubblico locale più efficiente

ABRUZZO - Si è svolta nel Comune di Fossacesia una giornata di confronto dedicata al Trasporto Pubblico Locale (TPL), con la partecipazione dei Comuni della Costa dei Trabocchi – Fossacesia e Rocca San Giovanni – e di quelli dell’entroterra – Santa Maria Imbaro e Mozzagrogna. Al centro dell’incontro, il potenziamento dei collegamenti tra costa, frazioni periferiche e la stazione ferroviaria Fossacesia–Torino di Sangro, con l’obiettivo di costruire un sistema di mobilità più efficiente, sostenibile e integrato.

I lavori sono stati aperti dal sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e dal consigliere delegato ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Antonio Di Nardo, che hanno sottolineato l’importanza di una cooperazione strutturata tra enti locali. All’incontro ha partecipato anche la società Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A., concessionaria del servizio TPL, rappresentata da Pierpaolo Di Fonzo, responsabile dell’esercizio della sede di Lanciano.

L’incontro ha permesso di analizzare criticità e esigenze del territorio e di individuare possibili soluzioni per un progetto unitario da sottoporre alla Regione Abruzzo. Tra gli obiettivi principali emersi ci sono: migliorare i collegamenti tra costa ed entroterra, garantire l’accesso al mare soprattutto in estate, potenziare i collegamenti verso frazioni periferiche come Villa Scorciosa e San Giovanni in Venere, integrare il territorio in un sistema omogeneo e collegare efficacemente la stazione ferroviaria di Fossacesia–Torino di Sangro, con attenzione alla mobilità sostenibile e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Al tavolo hanno preso parte, oltre ai rappresentanti di Fossacesia, anche i sindaci e gli assessori dei Comuni coinvolti: Fabio Caravaggio (Rocca San Giovanni), Marilena Di Giuseppantonio (Santa Maria Imbaro) e Domenico Cianfrone (Mozzagrogna), insieme ai rispettivi amministratori delegati ai trasporti e alla mobilità.

