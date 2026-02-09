Più sicurezza a bordo: al via le body-cam per il personale di Mobilità di Marca
di Luca Pandimiglio
Mobilità di Marca compie un nuovo passo concreto per rendere il trasporto pubblico più sicuro, sia per i passeggeri sia per chi ogni giorno lavora a contatto con il pubblico. È ufficialmente partito il progetto che introduce l’utilizzo delle body-cam, piccole telecamere indossabili in dotazione al personale di controlleria.
Da oggi, gli operatori MOM impegnati nella verifica dei titoli di viaggio avranno a disposizione un dispositivo leggero e semplice da usare, pensato per prevenire situazioni di tensione, documentare eventuali criticità e scoraggiare comportamenti aggressivi o irregolari.
Le body-cam verranno attivate solo quando necessario, cioè in presenza di situazioni potenzialmente problematiche. Le immagini registrate – che includono anche la geolocalizzazione – saranno visionate esclusivamente da personale autorizzato e, se richiesto, messe a disposizione delle Forze dell’Ordine.
Il progetto è stato sviluppato nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). I dati raccolti saranno conservati per un massimo di 24 ore, come previsto dall’accordo sindacale MOM del 25 novembre 2025, adottando misure di sicurezza rigorose e garantendo riservatezza e corretto utilizzo delle informazioni.
L’iniziativa rientra in un percorso più ampio avviato da Mobilità di Marca insieme alla Prefettura, alle Forze dell’Ordine e alle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo comune di offrire un’esperienza di viaggio più tranquilla e serena per tutti.
L’introduzione delle body-cam fa parte di un programma complessivo di rafforzamento della sicurezza che MOM sta portando avanti e che comprende:
Rinnovo della flotta
-
130 nuovi autobus dotati di moderni sistemi di sicurezza
-
Tecnologie di guida assistita e dispositivi di prevenzione degli incidenti
Innovazione tecnologica
-
Videosorveglianza interna ed esterna su tutti i mezzi
-
Body-cam per il personale di controlleria
-
Panic Button a bordo degli autobus, un sistema unico in Italia che consente all’autista di inviare un allarme immediato alle Forze dell’Ordine e di attivare il collegamento in tempo reale con le centrali operative
Formazione continua del personale
-
Corsi periodici su sicurezza, gestione delle situazioni difficili e rapporto con l’utenza
-
Aggiornamenti costanti per affrontare al meglio le diverse situazioni operative
