Lazio: dalla Regione 260 milioni di euro per il trasporto pubblico di Roma Capitale

La Giunta regionale del Lazio ha stanziato per il 2026 i primi 250 milioni di euro a sostegno del trasporto pubblico di Roma Capitale, confermando l’attenzione dell’amministrazione regionale verso la mobilità urbana della città. La delibera, approvata su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, rappresenta un passo importante per garantire la continuità e il potenziamento dei servizi pubblici, fondamentali per migliaia di cittadini e pendolari che quotidianamente utilizzano bus, tram e metropolitane.

A questi fondi si aggiungeranno ulteriori 10 milioni di euro, che verranno trasferiti con un atto specifico sulla quota vincolata del risultato di amministrazione, destinata al bilancio riferito al Fondo nazionale per il trasporto. Questa integrazione consentirà di rafforzare ulteriormente le risorse disponibili, contribuendo a migliorare la qualità del servizio e a sostenere interventi di manutenzione, ammodernamento della rete e potenziamento delle linee più strategiche della Capitale.

“Grazie alla Giunta di centrodestra e al governo nazionale, il trasferimento per il trasporto pubblico della Capitale, fermo da anni a 240 milioni, è salito in due anni a 260 milioni di euro, a conferma della grande attenzione verso Roma”, ha dichiarato l’assessore Ghera.

Con questo stanziamento, la Regione Lazio punta anche a favorire una maggiore integrazione tra i diversi sistemi di mobilità, promuovendo l’uso del trasporto pubblico rispetto a quello privato e contribuendo così alla riduzione del traffico e dell’inquinamento nella Capitale. La Giunta evidenzia inoltre che le risorse stanziate potranno essere impiegate per sostenere progetti innovativi, digitalizzazione dei servizi e interventi per la sicurezza dei mezzi e delle infrastrutture, rendendo il trasporto pubblico sempre più accessibile e sostenibile per tutti i cittadini.

