Firenze, 30 milioni dalla Regione per il collegamento Le Piagge–Manifattura Tabacchi

La Regione Toscana ha stanziato 30 milioni di euro come contributo straordinario a sostegno del Comune di Firenze per la realizzazione del collegamento viario Le Piagge–Manifattura Tabacchi. L’intervento comprende nuove opere viarie collegate alla tranvia, in particolare nelle aree di Ponte all’Indiano e lungo le vie Pistoiese e Rosselli.

“Questo intervento – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – concorrerà a fluidificare l’intera viabilità dell’area a nord-ovest di Firenze e farà parte di una complessiva opera della Regione a sostegno della città e della modernizzazione del suo sistema viario e di connessioni. Ricordo infatti che grazie anche alla tranvia 4.1 Leopolda-Piagge si andrà ad alleggerire moltissimo l’impatto dei flussi di traffico provenienti dall’area nord-ovest e diretti verso il centro città. La tranvia partendo dalla stazione Leopolda si connetterà alle Piagge rendendo un servizio importantissimo. Una tranvia che potrà alleggerire tantissimo la pressione da parte dell’occidente fiorentino verso il centro della città”.

Il progetto della nuova linea prevede la trasformazione di un binario ferroviario esistente in binario tranviario e il recupero di spazi attraverso l’eliminazione di un terrapieno realizzato per sostenere l’antica ferrovia Leopolda, un tempo collegamento tra Firenze e la direttrice verso Empoli, Pontedera, Pisa e Livorno, oggi non più in funzione.

“Con l’abbattimento del terrapieno – ha concluso Giani – si ottiene uno spazio permeabile e lineare che consente di realizzare, oltre al binario della tranvia, anche due canali stradali sui lati: quando questa nuova viabilità sarà realizzata uscendo dal Ponte all’Indiano sarà possibile dirigersi direttamente verso Porta al Prato, dimezzando di fatto il traffico su via Baracca. Sono convinto che queste scelte offriranno ai cittadini che vivono o lavorano nel capoluogo regionale una migliore qualità della vita”.

