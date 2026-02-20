AMTAB: l’AU incontra i dipendenti su sviluppi aziendali e obiettivi strategici

AMTAB SpA comunica che oggi ha riunito presso la sede aziendale tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’azienda per illustrare la nuova misura adottata dal Tribunale Penale di Bari e fornire informazioni dettagliate sugli sviluppi aziendali e sugli obiettivi strategici, molti dei quali condivisi con l’Amministrazione Comunale.

L’Amministratore ha spiegato come sia stato avviato un processo di revisione interna finalizzato a introdurre adeguamenti migliorativi dal punto di vista economico e regolatorio, a ridurre l’assenteismo e a modificare la modalità di distribuzione del premio di risultato per ciascun lavoratore. Sono stati anche illustrati percorsi di avanzamento e progressione di carriera per dipendenti con consolidata esperienza e rilevante professionalità, nonché opportunità di crescita anche per il personale dichiarato inidoneo alla propria mansione. È stato sottolineato che nessun diritto è stato soppresso e non vi sono stati tagli a trattamenti, con voci retributive e indennità già percepite sostanzialmente invariate.

Durante l’incontro, l’Amministratore ha invitato tutti a esprimere opinioni e sentimenti in modo rispettoso, senza attacchi personali. Grazie alla capacità di mediazione e alla proposta di soluzioni concrete, alcune situazioni inizialmente critiche sono state trasformate in opportunità per rafforzare le relazioni interne e migliorare il team building.

L’azienda conferma la piena apertura al dialogo, garantendo continuità del servizio pubblico e auspicando una fase di relazioni industriali serena e produttiva, libera da polemiche inutili che potrebbero danneggiare l’immagine aziendale e del personale.

Il coordinamento dell’iniziativa ha coinvolto tutte le funzioni aziendali competenti, alle quali l’Amministratore ha rivolto i propri ringraziamenti:

"Il successo non è un caso. È frutto di duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che si fa o si impara a fare".