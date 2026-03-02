Campania, via libera al Bilancio 2026-2028: oltre 38,5 miliardi e più fondi ai trasporti

Venerdì pomeriggio il presidente Roberto Fico ha illustrato alla stampa il Bilancio di previsione 2026-2028, appena approvato dalla Giunta della Regione Campania. La manovra, articolata e di ampia portata, prevede per il 2026 uno stanziamento complessivo superiore a 38,5 miliardi di euro. Tra i capitoli principali spicca quello dei trasporti, con risorse per oltre 1,1 miliardi di euro.

La Regione rafforza il settore aumentando i fondi regionali destinati al Fondo Trasporto Pubblico Locale, che passano dai 203 milioni del 2025 ai 227 milioni nel 2026. In questo modo vengono garantite la gestione delle nuove stazioni — come Stabia, Baia e Linea 7 — e il potenziamento delle linee su gomma. Confermata anche la gratuità del trasporto pubblico per gli studenti.

“Il provvedimento – ha dichiarato Fico – è il risultato di un lavoro condiviso con assessori e direzioni generali, che ringrazio per la collaborazione. Le misure rispecchiano la visione politica e gli impegni assunti in campagna elettorale, orientando il bilancio verso le priorità e gli obiettivi fissati dalla coalizione”.

Il presidente ha inoltre sottolineato che si tratta di un bilancio in equilibrio e in sicurezza, coerente con il piano di rientro. Pur in presenza di margini limitati di intervento, sono state privilegiate politiche a sostegno del sociale, della tutela delle fragilità, dell’ambiente, del benessere dei cittadini, oltre che dei trasporti e della cultura, considerati settori strategici per il territorio.

Con l’approvazione in Giunta si compie il primo passo per superare la fase di esercizio provvisorio. Il testo passerà ora all’esame del Consiglio regionale, dove proseguirà l’iter tra commissioni e Aula.

