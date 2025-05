Firenze, aperto il primo parcheggio scambiatore con la tramvia in viale Europa

E’ stato aperto il primo parcheggio scambiatore previsto dal progetto della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli. L’opera, realizzata in viale Europa poco prima del confine con Bagno a Ripoli, mette a disposizione dei cittadini oltre 270 posti. Stamani erano presenti, la sindaca Sara Funaro, l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio, il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti oltre ai vertici della CMB.

“I lavori per la nuova tramvia procedono bene e nel rispetto dei tempi programmati, sia con la posa dei binari in viale Europa sia proseguendo su viale Giannotti e viale Matteotti – ha dichiarato la sindaca Funaro –. Oggi, inaugurando questo nuovo parcheggio scambiatore, diamo una prima risposta importante ai cittadini con oltre 270 posti auto che tra l’altro, sottolineo, rimarranno gratuiti per i residenti per tutto il periodo di durata dei cantieri. Il nostro obiettivo è quello di continuare con i lavori nei tempi più rapidi possibili per diminuire al massimo i disagi per i cittadini e poter così fornire ai fiorentini una modalità nuova e sostenibile per vivere la mobilità in città”.

“Passo dopo passo la città del futuro prende forma. Stiamo lavorando per far partire tre cantieri in modo da limitare il più possibile i disagi eseguendo già alcune lavorazioni nel periodo estivo – ha spiegato l’assessore Giorgio –. L’apertura di questo parcheggio è importante anche simbolicamente: dopo aver posato il primo binario a poca distanza da qui, oggi consegniamo alla cittadinanza la prima opera della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. A qualche decina di metri ci sono le fermate degli autobus e quindi potrà svolgere la sua funzione di parcheggio scambiatore fin da subito per tutti quelli che vengono da fuori e possono lasciare qui l’auto per due anni gratuitamente e utilizzare il bus per andare in centro o in altri quartieri. È importante anche dare l’idea ai cittadini che passo dopo passo la tramvia va avanti, che le opere vengono realizzate grazie a un grande impegno di tutti. Nei cantieri ci sono molti operai e tecnici, in questi giorni in media sono 150. Poi ci sono le persone che lavorano alle progettazioni, i dipendenti del Comune e tutti gli altri impegnati a vario titolo a cui va il nostro ringraziamento. Un grande lavoro di squadra per realizzare questa opera davvero fondamentale per cambiare la mobilità di Firenze e della Città Metropolitana”.

“Con l’apertura del primo parcheggio scambiatore in viale Europa, facciamo un passo concreto verso una mobilità sostenibile e integrata – ha commentato il presidente Giani –. Questa infrastruttura rappresenta un’opportunità strategica per ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria e incentivare l’uso della tramvia. È un modello di intermodalità intelligente che guarda al futuro e valorizza il territorio, anche dal punto di vista ambientale”.

“Questione di settimane e sarà pronto anche lo scambiatore da oltre 350 posti su via Pian di Ripoli, dove i lavori sono ormai in dirittura d’arrivo – ha sottolineato il sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti -. Proprio in prossimità del parcheggio sono partite e procedono a gran ritmo le lavorazioni per i futuri binari e per la rotonda che sorgerà all’altezza del capolinea, con la realizzazione di alcune nuove viabilità provvisorie. La tramvia per Bagno a Ripoli sta davvero prendendo forma”.

