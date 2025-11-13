Firenze, aeroporto Vespucci: decreto VIA per il progetto della nuova pista. Sindaco Funaro, avanti tutta

“Apprendiamo con soddisfazione della pubblicazione del decreto Via, Valutazione Impatto Ambientale, relativo al progetto di nuova pista dell’aeroporto ‘Amerigo Vespucci’ di Firenze. Adesso Toscana Aeroporti insieme ad Enac potrà avviare gli atti propedeutici alla conferenza dei servizi e arrivare, così, ad iniziare, a grandi passi, i lavori dell’aeroporto”.

“Adesso, avanti tutta. Siamo sempre stati fiduciosi – continua la sindaca -: da una parte è necessario sviluppare l’aeroporto, per renderlo sempre più all’altezza della città di Firenze, e dall’altra dare una risposta ai tanti cittadini che da tanto tempo l’aspettano, soprattutto a coloro che vivono nelle zone di Brozzi, Quaracchi e Peretola, coinvolte dai sorvoli degli aerei in decollo e atterraggio. I sorvoli in questa zona diminuiranno in maniera drastica, restituendo così un pezzo di città alle fiorentine e ai fiorentini che la abitano”.

Con queste parole la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha commentato la pubblicazione del decreto Via-Vas, atto propedeutico all’avvio della Conferenza dei Servizi per l’autorizzazione alla realizzazione della nuova pista e del nuovo terminal dell’aeroporto di Firenze.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.