Finn, Porro e Segatori incoronati “Sportivi Liguri 2025” al Festival Orientamenti

Lorenzo Mark Finn, Luca Porro e Giulia Segatori sono i vincitori della 33ª edizione dello Sportivo Ligure dell’Anno. La premiazione, per la prima volta ospitata all’interno del Festival Orientamenti, si è svolta nella Sala Levante dei Magazzini del Cotone alla presenza dell’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. A ritirare i premi, in rappresentanza degli atleti assenti, il fratello di Porro, Simone, e il presidente della PGS Auxilium Genova, Angelo Serra, per Segatori.





«Lorenzo, Luca e Giulia sono i volti di un 2025 speciale per la Liguria, proclamata Miglior Regione Europea dello Sport» ha dichiarato l’assessore Ferro. «Portare il loro esempio tra i giovani di Orientamenti significa mostrare come lo sport insegni costanza, disciplina e determinazione».





I tre atleti sono stati selezionati dal Comitato regionale per lo sport in virtù dei risultati ottenuti nelle rispettive discipline. A Kigali, in Ruanda, il genovese Lorenzo Mark Finn ha conquistato il titolo mondiale Under 23 nella prova in linea grazie a un attacco decisivo negli ultimi chilometri, confermando il suo talento dopo il successo tra gli Junior. Il pallavolista Luca Porro, cresciuto nella Colombo Genova Volley e oggi in forza a Modena, ha festeggiato la vittoria del Mondiale nelle Filippine con la nazionale italiana, dopo la finale contro la Polonia. Giulia Segatori, atleta del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica ed ex PGS Auxilium, è stata premiata per il successo nella tappa di Milano della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, con le “farfalle” impegnate nel percorso verso Los Angeles 2028.





Momento particolarmente toccante è stata la consegna del premio alla memoria di Matteo Franzoso, lo sciatore genovese scomparso in seguito a una caduta durante un allenamento in Cile. A riceverlo, il padre Marcello.





Un diploma d’onore è stato assegnato a Francesco Bocciardo, vicecampione mondiale nei 200 stile libero S5 a Singapore, a conferma della straordinaria longevità agonistica di un atleta capace di conquistare quattro ori in tre Paralimpiadi diverse.





Durante la cerimonia sono state consegnate anche quattro menzioni speciali: alle atlete della Rari Nantes Savona — Beatrice Andina, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Giulia Vernice e Sophie Tabbiani — per il titolo europeo di nuoto artistico conquistato con la nazionale guidata dalla savonese Patrizia Giallombardo; a Federico Bergamasco del Waterfront Sailing Club Genova, campione mondiale assoluto e Under 21 nella classe Waszp a Weymouth; a Giorgia Priarone del Gruppo Sportivo Aragno, fresca del titolo mondiale assoluto nel duathlon; e a Cinzia Mongini, figura di riferimento della danza paralimpica internazionale.





Per il settore scolastico è stato premiato Diego Sanna, studente dell’I.O. Vallescrivia, campione nazionale di orienteering.





Alla cerimonia hanno preso parte anche Giuseppe Vecchio, responsabile del settore giovanile dell'Ac Spezia, e Andrea Paroni, collaboratore tecnico della Virtus Entella, che hanno consegnato all’assessore Ferro due maglie celebrative per i 30 anni di Orientamenti. Domani il Festival vedrà anche la partecipazione di Genoa e Sampdoria con due incontri rivolti agli studenti: alle 11 Patrizio Masini, alle 18 Attilio Lombardo, sempre nella Sala Levante.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.