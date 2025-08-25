Ecosostenibilità

Finlandia, nuovo quartiere sostenibile a Helsinki con riuso edilizio e spazi verdi integrati

di Simone Galdi

YIT avvia lo sviluppo del blocco 697 a Vallila, unendo economia circolare, verde urbano e tutela storica

Secondo quanto riportato dal sito specializzato marketscreener.com, la società YIT ha annunciato l’avvio del progetto di sviluppo del blocco 697 a Vallila, quartiere di Helsinki, con l’obiettivo di realizzare un modello innovativo di edilizia sostenibile basato sull’economia circolare e sul rispetto della memoria storica dell’area.

Area urbana – Il lotto, esteso per circa 1,5 ettari e di proprietà YIT dal 2020, è delimitato dalle vie Teollisuuskatu, Sturenkatu e Telekatu. Il piano di riferimento, elaborato insieme al Comune di Helsinki, mira a rivitalizzare il quartiere Vallila, con un approccio che applica i principi della circolarità edilizia in misura più ampia rispetto a qualsiasi precedente progetto finlandese.

Identità storica – La pianificazione punta a coniugare lo sviluppo urbano con la tradizione industriale della zona. Le parti più antiche e di valore storico del blocco saranno preservate e integrate, creando un contesto in cui abitazioni, uffici e spazi ricreativi si fondono in un ambiente urbano denso e verde.

Nuovi spazi – Sono previsti tre cortili interni e un percorso pedonale che collegherà Teollisuuskatu a Elimäenkatu, insieme a funzioni pubbliche al piano terra degli edifici, per favorire socialità e vitalità.

Economia circolare – Il progetto prevede il recupero e il riuso di elementi costruttivi come solai alveolari, colonne, travi e pareti vetrate, reintegrandoli nello stesso isolato. Il fattore verde sarà aumentato di dieci volte rispetto alla situazione attuale.

Biodiversità – L’intervento includerà ampi spazi verdi, tetti-giardino e alberature di grandi dimensioni, con l’obiettivo di incrementare la capacità di sequestro del carbonio e la biodiversità. L’iter urbanistico procederà tra il 2025 e il 2027, con la presentazione della proposta di piano prevista per la primavera 2026.

