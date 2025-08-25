Finlandia, nuovo quartiere sostenibile a Helsinki con riuso edilizio e spazi verdi integrati

Secondo quanto riportato dal sito specializzato marketscreener.com, la società YIT ha annunciato l’avvio del progetto di sviluppo del blocco 697 a Vallila, quartiere di Helsinki, con l’obiettivo di realizzare un modello innovativo di edilizia sostenibile basato sull’economia circolare e sul rispetto della memoria storica dell’area.

Area urbana – Il lotto, esteso per circa 1,5 ettari e di proprietà YIT dal 2020, è delimitato dalle vie Teollisuuskatu, Sturenkatu e Telekatu. Il piano di riferimento, elaborato insieme al Comune di Helsinki, mira a rivitalizzare il quartiere Vallila, con un approccio che applica i principi della circolarità edilizia in misura più ampia rispetto a qualsiasi precedente progetto finlandese.

Identità storica – La pianificazione punta a coniugare lo sviluppo urbano con la tradizione industriale della zona. Le parti più antiche e di valore storico del blocco saranno preservate e integrate, creando un contesto in cui abitazioni, uffici e spazi ricreativi si fondono in un ambiente urbano denso e verde.

Nuovi spazi – Sono previsti tre cortili interni e un percorso pedonale che collegherà Teollisuuskatu a Elimäenkatu, insieme a funzioni pubbliche al piano terra degli edifici, per favorire socialità e vitalità.

Economia circolare – Il progetto prevede il recupero e il riuso di elementi costruttivi come solai alveolari, colonne, travi e pareti vetrate, reintegrandoli nello stesso isolato. Il fattore verde sarà aumentato di dieci volte rispetto alla situazione attuale.

Biodiversità – L’intervento includerà ampi spazi verdi, tetti-giardino e alberature di grandi dimensioni, con l’obiettivo di incrementare la capacità di sequestro del carbonio e la biodiversità. L’iter urbanistico procederà tra il 2025 e il 2027, con la presentazione della proposta di piano prevista per la primavera 2026.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.