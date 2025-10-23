Fincantieri presenta “Deep”: droni e sensori per difendere il mondo sottomarino

Fincantieri entra nel futuro della sicurezza subacquea con Deep – acronimo di Dynamic Ecosystem for Enhanced Performance – un innovativo “sistema di sistemi” progettato per il controllo, la protezione e la manutenzione delle infrastrutture sottomarine strategiche. Il progetto è stato presentato alla Spezia, presso il Centro di supporto e sperimentazione navale della Marina Militare.





«La forza di Deep è l’integrazione – ha spiegato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri –: abbiamo unito tecnologie di comando, controllo e comunicazione per affrontare le nuove sfide della sicurezza subacquea, spesso sottovalutate ma oggi cruciali in un contesto di guerra ibrida».





Il sistema si articola in quattro componenti principali:





una rete di idrofoni in fibra ottica capaci di rilevare anomalie e segnali di minaccia fino a 300 metri di profondità;





una flotta di droni sottomarini X300 sviluppati da GraalTech, dotati di sonar, videocamere e sensori parametrici;





una piattaforma di gestione dati (UMS) operativa anche senza segnale GPS;





e una base di superficie con radar e sistemi di lancio e recupero per le operazioni in mare.





Grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale, Deep può analizzare immagini e riconoscere oggetti o situazioni anomale negli ambienti sottomarini. Un passo avanti decisivo per la difesa delle infrastrutture critiche e la sicurezza del Mediterraneo, dove tecnologia e strategia si fondono in un ecosistema dinamico e intelligente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.