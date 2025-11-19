Transport

Fincantieri, firmata la concessione per il Porto di Ancona: oltre 300 mila mq al gruppo fino al 2064

di R.S.



Fincantieri compie un passo decisivo per il futuro del cantiere navale di Ancona. L’azienda ha firmato la nuova concessione che regola l’occupazione e l’utilizzo di una parte significativa del porto dorico per le attività industriali del gruppo. L’accordo è stato sottoscritto dal CEO Pierroberto Folgiero e dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Vincenzo Garofalo.

La concessione, che avrà validità fino alla fine del 2064, riguarda oltre 314.000 metri quadrati tra aree a terra, specchi acquei e strutture già presenti nello scalo. Un passaggio che chiude un percorso avviato nel 2017 e che, sottolinea Fincantieri, rappresenta “un tassello fondamentale” per il rafforzamento del sito di Ancona e per la crescita dell’intero comparto navale italiano.

Il gruppo parla di un impegno concreto verso un “programma di modernizzazione e sviluppo” del cantiere, in linea con la strategia aziendale di potenziamento di infrastrutture e territori portuali. L’obiettivo, ribadisce l’azienda, è contribuire a un progresso industriale più sostenibile, innovativo e competitivo, consolidando il ruolo di Ancona come polo centrale della cantieristica nazionale.

