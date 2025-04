Fincantieri e Viking varano la prima nave da crociera a idrogeno: consegna prevista nel 2026

Una svolta storica nella cantieristica navale: Fincantieri e Viking hanno annunciato la costruzione della “Viking Libra”, prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno stoccato a bordo. L’unità, in costruzione ad Ancona, sarà consegnata nel 2026. Firmato anche un nuovo accordo per la realizzazione di due ulteriori navi a basso impatto ambientale.

Sostenibilità – La “Viking Libra”, 54.300 tonnellate di stazza lorda per 239 metri di lunghezza, ospiterà 998 passeggeri in 499 cabine. Grazie al sistema a idrogeno integrato, sarà in grado di operare a zero emissioni, rendendola idonea alla navigazione in aree ambientalmente sensibili.

Tecnologia – Il cuore del progetto è un sistema a celle a combustibile PEM (membrana elettrolitica polimerica) da sei megawatt, sviluppato da Isotta Fraschini Motori, controllata di Fincantieri. L’idrogeno verrà stoccato a bordo tramite un sistema containerizzato progettato per superare le attuali criticità di approvvigionamento.

Espansione – Contestualmente, Fincantieri e Viking hanno annunciato un nuovo accordo per la costruzione di due navi da crociera aggiuntive, con consegna prevista nel 2031 e un’opzione per altre due unità. Le nuove navi manterranno le caratteristiche di sostenibilità già adottate per le precedenti.

Dichiarazioni – “Con Viking Libra stiamo rafforzando il nostro ruolo nella transizione ecologica del settore marittimo”, ha dichiarato l’AD di Fincantieri Pierroberto Folgiero. Per Torstein Hagen, CEO di Viking, “l’investimento sull’idrogeno è una scelta responsabile che guarda al futuro del pianeta”.

