Fincantieri e Next Geosolutions insieme per i droni navali del futuro

Fincantieri, attraverso la controllata IDS – Ingegneria dei Sistemi, ha siglato un protocollo d’intesa con Next Geosolutions Europe S.p.A. per lo sviluppo congiunto di veicoli di superficie a guida autonoma (USV) destinati a impieghi civili nei settori Oil & Gas e energie rinnovabili offshore.





L’accordo, firmato da Matteo Marchiori, CEO di IDS, e Giovanni Ranieri, CEO di Next Geosolutions, segna l’avvio di una collaborazione strategica che punta alla progettazione di nuove piattaforme autonome per il monitoraggio ambientale, l’ispezione e il controllo di infrastrutture in mare aperto.





Al centro dell’intesa c’è l’evoluzione del progetto SAND (Surface Advanced Naval Drone) sviluppato da IDS, con la creazione di un nuovo modello di USV ad alta efficienza, autonomia e sicurezza operativa. I droni di nuova generazione verranno utilizzati da Next Geosolutions e successivamente lanciati sul mercato internazionale, a conferma della solidità industriale del progetto.





Il Gruppo Fincantieri entra così in un segmento ad alto potenziale, quello delle survey marine e delle infrastrutture sottomarine per energia e telecomunicazioni, dove le tecnologie autonome sono sempre più centrali per la transizione energetica e la digitalizzazione delle operazioni marittime.





“Questo accordo – ha commentato Pierroberto Folgiero, AD di Fincantieri – conferma il nostro impegno nel valorizzare le tecnologie civili e militari in un’ottica di integrazione e innovazione nella dimensione subacquea”.





Per Giovanni Ranieri, CEO di NextGeo, “la collaborazione con IDS rappresenta un passo avanti verso operazioni offshore più sostenibili ed efficienti, capaci di ridurre costi e impatti ambientali”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.