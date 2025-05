Finale Ligure: riapre l’Aurelia a Capo San Donato dopo la frana: traffico a senso unico alternato con semafori intelligenti

È tornata percorribile, seppur con alcune limitazioni, la statale Aurelia all’altezza di Capo San Donato, nel comune di Finale Ligure. Dopo settimane di chiusura totale dovuta a una frana, da oggi – domenica 11 maggio – la viabilità è stata ripristinata a senso unico alternato grazie a un bypass provvisorio.





Il provvedimento è stato reso operativo in mattinata, quando Anas ha emanato l’ordinanza necessaria alla riapertura. L’intervento ha incluso l’installazione di un sistema semaforico avanzato, progettato per coordinarsi con i sensori già presenti sul versante instabile: in caso di nuovi movimenti, il traffico verrà immediatamente interrotto per garantire la sicurezza di automobilisti e residenti.





Nel periodo di chiusura, la circolazione era stata deviata sulla provinciale 45 per le auto e sull’autostrada A10 per i mezzi pesanti, con notevoli disagi per il traffico locale. Complice il bel tempo, la zona interessata dalla frana era stata spontaneamente trasformata in un percorso panoramico, frequentato da pedoni e turisti nei fine settimana.





L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto in tempi contenuti: “Un lavoro di squadra che ha permesso di riaprire una via di collegamento essenziale in meno di un mese”. Intanto, da lunedì prenderanno il via le operazioni di consolidamento definitivo del costone roccioso, grazie all’arrivo dei materiali necessari, tra cui i micropali.

