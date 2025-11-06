Finale Ligure: i corsi per diventare guida di mountain bike raggiungono quota duecento

al 14 al 16 novembre 2025, Finale Ligure (SV) ospiterà la 200ª edizione del Corso Nazionale Guide di Mountain Bike, organizzato dall’Accademia Nazionale del Ciclismo, punto di riferimento europeo nella formazione professionale e tecnica dedicata al mondo della bicicletta. Con oltre 20.000 iscritti in tutta Italia, l’Accademia offre un percorso formativo completo per chi desidera trasformare la passione per il ciclismo in una concreta opportunità professionale, sia in Italia che all’estero.





Il corso si rivolge a chi vuole diventare Guida di Mountain Bike, una figura professionale chiave nel cicloturismo e nel cicloescursionismo. I partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche e teoriche: dalla tecnica di guida di base a quella avanzata, dalla gestione delle discese impegnative alle traiettorie sulle salite ripide, dal superamento di ostacoli naturali come radici e rocce all’uso corretto della bicicletta in ogni situazione.





La formazione prevede anche moduli sulla manutenzione e sulla messa a punto della bici, gestione delle emergenze meccaniche, sospensioni, ruote e cambi. Non mancheranno consigli su nutrizione sportiva, topografia, orientamento, utilizzo di GPS e interpretazione delle carte.





Un’attenzione particolare sarà dedicata alla gestione professionale: conduzione dei gruppi, organizzazione dei tour, pianificazione del lavoro, tariffe, aspetti fiscali e assicurativi, promozione e contatti con operatori turistici e strutture locali. Gli aspiranti guide potranno così acquisire strumenti concreti per trasformare la passione in lavoro, sia come liberi professionisti sia in collaborazione con tour operator e scuole.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.