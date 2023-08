Finale Ligure, 2 euro per dividere un piatto di trofie, Toti: "Fatto isolato, Liguria aperta e ospitale"

Dopo i due euro fatti pagare a una coppia di turisti in un bar di Como, solo per aver chiesto di tagliare a metà un toast, un'altra polemica nasce da un extra emerso dal conto di un ristorante a Finale Ligure. Due euro per un piattino in più, chiesto da una donna che voleva far assaggiare le sue trofie al pesto alla figlioletta di tre anni. A sollevare il caso è Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram. "Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono due euro per il piattino. Tra l’altro avendole già messo in conto il coperto".

Nella polemica interviene anche il presidente della Regione Giovanni Toti, sul suo profilo social: "Questo è lo scontrino del ristorante ligure in cui vengono addebitati 2€ per un piattino in più per condividere una porzione di trofie al pesto. Non voglio difendere il ristoratore perché ritengo quell’extra sbagliato, voglio difendere però i tanti ristoratori che ogni giorno lavorano seriamente in Liguria, offrendo un grande servizio a cittadini e turisti grazie alle nostre eccellenze enogastronomiche. Ristorazione che peraltro, oltre a creare migliaia di posti di lavoro, continua a crescere in qualità, con tanti giovani chef in ascesa che negli ultimi anni si sono conquistati importanti riconoscimenti".

"Non facciamo quindi di tutta l'erba un fascio - conclude Toti - per qualche situazione spiacevole che succede qui come altrove. La Liguria chiusa e contro i turisti non esiste più: siamo una regione aperta e ospitale e i numeri lo dimostrano, essendo la meta più ambita dell'estate 2023 in Italia. E vogliamo continuare su questa strada. La torta di riso non finirà più!"