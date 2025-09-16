Filovia Pescara–Montesilvano: oltre 5.300 passeggeri nel primo giorno di riapertura delle scuole

La filovia Pescara–Montesilvano conferma un avvio positivo. Nella giornata di ieri, lunedì 15 settembre 2025, in coincidenza con la riapertura delle scuole, sono stati trasportati 5.355 passeggeri.

L’analisi dei dati evidenzia una distribuzione equilibrata dei flussi durante l’intera giornata: circa il 21 per cento dei viaggiatori nelle fasce mattutine (6:30–9:00), il 22 per cento in quelle centrali (12:30–15:30) e percentuali comprese tra il 18 per cento e il 20 per cento negli altri intervalli orari.

Maxmilian Di Pasquale, direttore generale di Tua, ha commentato: “Il dato più significativo è la distribuzione costante dei passeggeri lungo l’arco della giornata. È un segnale che il servizio non si limita a coprire la domanda pendolare, ma risponde in maniera continuativa alle diverse esigenze di mobilità del territorio. I numeri dei primi giorni sono assolutamente positivi e ci avvicinano all’obiettivo di 8.000 passeggeri giornalieri entro fine anno”.

Il dato registrato ieri si inserisce in una tendenza positiva registrata sin dall’avvio del servizio: le fermate lungo il percorso dedicato, cuore pulsante della filovia, sono sempre più frequentate e rappresentano un punto di riferimento per la mobilità quotidiana.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.