Fiera dell'Elettronica: in 4000 da tutta Italia alla seconda edizione

Grande successo per la seconda edizione della Fiera dell’Elettronica, che nel fine settimana ha richiamato oltre 4.000 visitatori provenienti da tutta Italia. L’evento, dedicato a tecnologia, informatica e innovazione, ha ospitato espositori con le ultime novità del settore, componenti di elettronica per tutti i gusti, nuovi e usati. Gli organizzatori si dicono soddisfatti della crescita rispetto alla prima edizione e sono già al lavoro per ampliare l’offerta del prossimo anno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.