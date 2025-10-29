Fiera dell'Elettronica: in 4000 da tutta Italia alla seconda edizione
di Anna Li Vigni
Dai computer alle lampadine a led: oggetti nuovi e usati per tutte le età
Grande successo per la seconda edizione della Fiera dell’Elettronica, che nel fine settimana ha richiamato oltre 4.000 visitatori provenienti da tutta Italia. L’evento, dedicato a tecnologia, informatica e innovazione, ha ospitato espositori con le ultime novità del settore, componenti di elettronica per tutti i gusti, nuovi e usati. Gli organizzatori si dicono soddisfatti della crescita rispetto alla prima edizione e sono già al lavoro per ampliare l’offerta del prossimo anno.
