Fidra porta i grandi nomi dell'architettura alla Genova Design Week: il bilancio della manifestazione

Si è chiusa la Genova BeDesign Week 2025, l’evento che dal 21 al 25 maggio ha trasformato il centro storico e, per la prima volta, anche Sestri Ponente in una vetrina del design contemporaneo. Promossa dal DiDe – Distretto del Design Genova, la sesta edizione ha avuto come tema “Materia, anima del progetto”, con l’obiettivo di esplorare il ruolo della materia come ponte tra tradizione e futuro, tecnica e bellezza.

Fidra protagonista – Tra i partner più attivi della manifestazione si è distinta Fidra, azienda genovese con oltre 60 anni di storia, punto di riferimento nel settore dell’arredo bagno, superfici e rivestimenti. Con sedi a Pegli, Campi e San Martino, e una superficie espositiva di 9.000 mq tra Genova e il basso Piemonte, Fidra ha affiancato diversi studi nella realizzazione di ambienti, installazioni e suite creative. “Uno di quei casi in cui uno più uno fa cinque”, ha dichiarato una progettista, sottolineando l’intesa tra l’azienda e i professionisti coinvolti.

Design diffuso – Oltre 20.000 visitatori hanno animato mostre, talk, installazioni e performance. In evidenza Designer Under 35 – Creative Flows, percorso dedicato ai giovani talenti, e Outdoor senza confini, riflessione sullo spazio esterno sostenibile. Al Design Talk Festival si sono alternati professionisti del settore, mentre Best Italian Houses ha celebrato l’abitare italiano come espressione di qualità e stile.

Interni e materiali – Nella Suite del viaggiatore, lo studio milanese Reveria ha rievocato l’eleganza dei transatlantici anni ’30 utilizzando superfici riflettenti, marmi e ceramiche Sant’Agostino fornite da Fidra. Tra le forniture anche rubinetteria Stella e lavabi Simas. “Volevamo un pavimento lucido che richiamasse l’idea del mare”, ha spiegato una delle ideatrici.

Installazioni – Vedo a Fiori ha unito una storica carta da parati floreale a interventi grafici moderni: un contrasto tra antico e contemporaneo pensato per valorizzare il container come spazio creativo. Il progetto è nato anche grazie al supporto organizzativo e tecnico di Fidra, che ha offerto consulenze e materiali personalizzati.

Designer internazionali – A Palazzo Grillo, Mark Sadler, uno dei nomi più autorevoli del design mondiale, ha presentato Natural Genius, progetto dedicato alla nobilitazione del legno come materia viva. “Rendere prezioso un materiale povero è stata la sfida più interessante”, ha raccontato. Fidra è anche rivenditore di Listone Giordano, partner del progetto: i prodotti sono visibili negli showroom di San Martino e presto anche a Pegli.

Studio Nomade – Composto da 25 professioniste, lo studio ha ricreato un ufficio itinerante con elementi che rappresentano la loro identità: lamiera, carte da parati artistiche, un LED wall e un grande tavolo centrale. “Abbiamo progetti in tutto il mondo ma il nostro cuore è sempre qui”.

Architerror e cultura visiva – Presente anche la nota pagina social che “studia il brutto per capire il bello”. Un archivio partecipato di architetture discutibili utile a riflettere sul valore del gusto estetico italiano, spesso inconsapevolmente dato per scontato.

Genova e il design – “Genova mi colpisce come Venezia – ha detto Sadler – ha quella luce, quelle facce che non trovi altrove. Ogni volta è un colpo al cuore”. Una dichiarazione che suggella il successo di una manifestazione capace di fondere cultura materiale e vocazione progettuale, grazie anche a realtà come Fidra che rendono possibile un racconto autentico del saper fare genovese.

