FFS: preselezionate 4 società di leasing per i treni AV. A metà 2026 la presentazione delle offerte

Le FFS hanno preselezionato quattro società di leasing candidate per il previsto operating lease di treni ad alta velocità. La selezione è stata pubblicata sulla piattaforma di appalti SIMAP. Tutte le società – AlphaTrains, Beacon Rail, Rock Rail e Willow Group – hanno già esperienza nel leasing di treni e soddisfano i requisiti economici e gli standard di qualità definiti.

L’inizio della seconda fase della procedura è previsto per il secondo trimestre 2026, quando le quattro società di leasing potranno presentare le loro offerte. Allo stesso tempo, sarà anche pubblicata la gara d’appalto per i treni.

