FestivAlContrario, la magia di “Eden” ad Albenga: danza, marionette e peccati capitali

Dal folk alla meraviglia teatrale: FestivAlContrario continua il suo viaggio - Dopo aver acceso Castelvecchio di Rocca Barbena con le sonorità folk-occitane dei Lou Dalfin (16 agosto) e l’intensità cantautorale di Giua con Riccardo Tesi (17 agosto), il FestivAlContrario 2025 si sposta ad Albenga per due appuntamenti speciali all’insegna del teatro visionario. Lunedì 18 e martedì 19 agosto, piazza De André diventerà il palcoscenico incantato di “Eden”, lo spettacolo del Théâtre Jaleo, realizzato in collaborazione con Agriteatro e con il Comune di Albenga.

“Eden”: un cabaret dell’anima tra marionette e peccati - Sottotitolato “Cabaret per una danzatrice, 9 marionette e 7 peccati capitali”, “Eden” promette di incantare il pubblico con un susseguirsi di scene picaresche, in cui danza, musica, maschere e burattini si fondono in un piccolo mondo teatrale suggestivo e profondo. In uno spazio scenico all’aperto, prende vita una galleria di personaggi bizzarri e umani, intenti a celare le proprie debolezze e desideri: un affresco teatrale che esplora con leggerezza e poesia il lato oscuro che abita ognuno di noi.

Théâtre Jaleo: un teatro nomade per tutti - Il Théâtre Jaleo nasce nel 2017 dall’incontro tra Arnaud Vidal, attore, e Alice Alban-Zapata, ballerina. La compagnia è animata dal desiderio di riscoprire e difendere un teatro popolare, accessibile e inclusivo. La loro struttura teatrale, essenzialmente itinerante, consente loro di esibirsi ovunque: tra gli alberi, nelle piazze, nei quartieri periferici. L’obiettivo è raggiungere il pubblico più ampio possibile, superando barriere geografiche e sociali, portando il teatro là dove non sempre arriva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.