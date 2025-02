Festival Limes, il direttore Caracciolo: "Groenlandia popolata quanto un quartiere di Genova, ma ecco perché Trump la vuole"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ha preso il via questa mattina a Palazzo Ducale di Genova la 12° edizione del Festival della rivista Limes, quest'anno dal titolo "L'ordine del Caos". Al centro degli incontri le rivoluzioni in atto dal punto di vista geopolitico, con attenzione sui conflitti in Russia e Medo Oriente e l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca negli Stati Uniti.

Groenlandia - Al centro delle tante domande poste dagli studenti di diversi licei genovesi ai relatori, fra cui il direttore della rivista Lucio Caracciolo, anche il tema del tentativo di annessione della Groenlandia da parte degli USA: "Un tentativo curioso, considerando che la Groenlandia, l'isola più grande del mondo, con 57mila abitanti ha la stessa popolazione di un quartiere genovese. Ma l'importanza della Groenlandia è la sua posizione strategica, nel bacino dell'Oceano Artico. Essendo vuoto si puo' controllare facilmente, per questo gli americani la vogliono"

Scenario - Sul lato orientale, il 2025 potrebbe essere "l'anno del cessate il fuoco fra Russia e Ucraina, ma in caso contrario sarebbe una tragedia. Ci possiamo aspettare anche una sorta di compromesso fra USA e Cina, basato sull'introduzione dell'intelligenza artificiale: bisogna far in modo che quest'ultimo non diventi il nuovo padrone del mondo"

Alla velocità del mondo - Il Festival di Limes è anche l'occasione per illustrare mostre fotografiche che rappresentano i cambiamenti geopolitici a livello mondiale: il titolo di quest'edizione è '107mila', in riferimento alla velocità (in km/h) con cui la Terra compie un moto rivoluzionario. Spiega la curatrice Laura Canali: "Rappresenta la velocità con cui gli Stati stanno affrontando cambiamenti e una vera 'rivoluzione', soprattutto da quando è iniziata la guerra fra Ucraina e Russia. Questo rende più difficile l'analisi accurata degli eventi"

