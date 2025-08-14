Festival di Sanremo: trovato accordo tra Comune e Rai per altri tre anni

Dopo una lunga e complicata negoziazione, il Comune di Sanremo e la Rai — unica partecipante al bando per la trasmissione e l’organizzazione del Festival — sarebbero ormai a un passo dall’accordo. Manca solo la firma definitiva, ma restano da definire alcuni dettagli, in particolare legati al format della manifestazione, la cui proprietà intellettuale è rivendicata da Viale Mazzini. Un nodo non contemplato nel bando, ma che ha reso la trattativa ben più tortuosa del previsto.

Il Comune conserva la titolarità dei marchi “Festival di Sanremo” e “Festival della canzone italiana”. Le parti torneranno a confrontarsi tra fine agosto e inizio settembre, per siglare un’intesa che dovrebbe garantire la permanenza del Festival nella città ligure almeno fino al 2028, con possibilità di estensione per ulteriori due anni. Escono di scena quindi le ipotesi di candidature alternative, da Torino a Milano a Rimini a Senigallia, nomi circolati nei mesi scorsi. Il Festival resta all'Ariston, quindi, senza escludere che sul palco accadano ancora "imprevisti" come il dissidio in diretta tra Morgan e Bugo (nella foto), picco di ascolti del Festival di cinque anni fa.

