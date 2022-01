Festival di Sanremo 2022, i Meduza ospiti della prima serata: la band italiana che farà ballare l'Ariston

di Giorgia Fabiocchi

È iniziato il conto alla rovescia per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 1° febbraio a sabato 5 febbraio. Il condottiero della kermesse sanremese sarà affiancato dalle co-conduttrici Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, mentre tra gli ospiti sono attesi Laura Pausini, Mäneskin, Checco Zalone e Cesare Cremonini.

Superospiti della prima serata una band che, ha spiegato Amadeus, "fa ballare tutto il mondo con la musica dance, popolarissima e conosciutissima, sono tutti ragazzi italiani, e devo dire che sono felice di averli al festival". Stiamo parlando dei Meduza, gruppo house formato da Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.

I Meduza hanno collezionato 800 milioni di streaming in tutto il mondo nel 2021. Il nuovo singolo 'Tell It To My Heart' feat Hozier promette bene e di far ballare tutto l'Ariston martedì prossimo (1° febbraio ndr), con milioni di streaming è entrato nelle Top 200 delle maggiori piattaforme digitali di 30 Paesi.

La band ha centrato il successo al primo colpo nel 2019 con 'Piece Of Your Heart', brano dai connotati house ma dall'anima pop, in collaborazione con i Goodboys. Il pezzo è stato subito intercettato dai programmatori della Bbc che lo hanno inserito in rotazione e il successo è cresciuto di settimana in settimana, fino a diventare una hit planetaria, una delle canzoni più suonate in radio, in tv, come nei club e nei festival di tutto il mondo, e a raggiungere la candidatura ai Grammy 2020 nella categoria 'Best Dance Recording'.

Nel 2020 è uscito 'Paradise', il singolo con Dermot Kennedy, che ha ottenuto certificazioni oro e platino in 24 paesi con quasi un miliardo di stream su tutte le piattaforme. Nel 2021 i Meduza sono stati scelti da Ed Sheeran per il primo remix ufficiale di Bad Habits, che è stato presentato in anteprima nel djset sold out all'Echostage di Washington DC e sono stati invitati come ospiti nel celebre The Ellen DeGeneres Show, trasmissione di punta della tv americana.