Festa Europea della Musica, sabato 21 giugno al Conservatorio Paganini concerti, laboratori e sorprese fino all’alba

Sabato 21 giugno 2025, in occasione della Festa Europea della Musica, il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova apre le sue porte per una lunga giornata di eventi, spettacoli e performance che culminano con la tradizionale Notte Bianca, giunta alla 18ª edizione.

Due sedi, una festa condivisa - Le attività coinvolgeranno entrambe le sedi del Conservatorio: Palazzo Senarega in Piazza Senarega e Villa Sauli Bombrini in via Albaro 38. La cittadinanza è invitata a partecipare liberamente a questo grande appuntamento culturale, come sottolineano il presidente M° Fabrizio Callai e il direttore M° Luigi Giachino.

A Palazzo Senarega: “Vita d’artista in musica - Nella sede storica di Palazzo Senarega, dalle ore 11 alle 13, si terrà “Vita d’artista in musica”, uno spettacolo itinerante in tre repliche a ingresso gratuito (prenotazione al numero 333 4528736). Il progetto nasce dalla collaborazione tra Conservatorio e Accademia Ligustica di Belle Arti, coordinato da Elisabetta Courir e Francesca Marsella.

Villa Sauli Bombrini: musica no stop fino all’alba - Dalle 16.30 del 21 giugno fino alle 6 del mattino di domenica 22, la sede centrale in via Albaro ospiterà una maratona musicale ininterrotta:

Musica nel parco

• Gli Ottoni del Paganini

• I Giovani Canterini di Sant’Olcese

• Ensemble Jazz del Conservatorio

Musica nel salone

• Orchestra degli Studenti

• Vox Antiqua e trallalero genovese

• Paganini Chorus Clarinet

• Ensemble di chitarre e barocco

• Politecnico delle Arti

• Laboratorio teatrale “Il Falcone” – Teatro Universitario di Genova

• Musica elettronica, letture e improvvisazioni fino all’alba

Nelle aule: laboratori, incontri e sperimentazioni

• Aula 19 (ore 16.30): incontro con i violoncelli del Pagacello Ensemble

• Aula 14: spazio dedicato alle tastiere antiche

• Aula 12: protagoniste le arpe

• Aula 22 – “Orientamento”: informazioni sul Conservatorio

• Spazio 19 (dalle 22.30 all’alba): gestito dalla Consulta degli Studenti, ospita il Coro Giovanile del Conservatorio di Valencia in collaborazione con CLAss_Liguriacanta

Un’alba sulle note della musica

La Notte Bianca si chiude tradizionalmente intorno alle 6 del mattino, offrendo un’esperienza immersiva di arte, cultura e musica: un modo per scoprire il talento dei giovani musicisti genovesi e vivere la musica in tutte le sue forme.

