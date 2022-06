Festa della Repubblica, Bucci: "Uniti nel tirarsi su le maniche davanti alle difficoltà, come abbiamo fatto a Genova"

di Marco Innocenti

"Ho apprezzato molto il richiamo del prefetto all'importanza delle amministrazioni locali: un richiamo all'unità del paese"

Ha richiamato tutti alla collaborazione, anche e soprattutto i vari livello dello Stato, anzi della Repubblica, come ha tenuto a sottolineare il prefetto di Genova Renato Franceschelli nel suo discorso in piazza Matteotti durante le celebrazioni per la Festa della Repubblica: Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni.

"Ho apprezzato molto il discorso del prefetto - ha commentato il sindaco Marco Bucci - che ha richiamato l'importanza delle amministrazioni locali e di tutto quello che devono fare naturalmente in coordinamento con tutte le istituzioni statali. E' un bel messaggio che dice che siamo un paese che deve essere unito, in cui quando c'è da lavorare bisogna che ci tiriamo tutti su le maniche, esattamente come abbiamo fatto noi qui a Genova".