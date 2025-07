Festa alcolica a Sestri Levante, due minori finiscono in ospedale per intossicazione

Una festa sulla spiaggia a Sestri Levante si trasforma in un dramma per due ragazzi minorenni, ricoverati in ospedale per intossicazione da alcol.

La prima è stata una ragazzini di 16 anni, che verso l'una di notte si è accasciata a terra priva di conoscenza dopo aver assimilato diversi bicchieri di superalcolici: una volta sul posto, i militi della Croce Verde l'hanno soccorsa per poi trasferirla in ospedale con l'ambulanza del 118, in codice rosso.

Stessa sorte dopo una ventina di minuti per un ragazzino sedicenne, trasportato in codice rosso: anche per lui una serata di eccessi fra i fiumi dell'alcol.

La vicenda ha fatto scattare anche l'intervento dei carabinieri, che hanno ascoltato i genitori dei due minori ricoverati: sono in corso le indagini anche per capire dove siano stati acquistati i superalcolici.

