Ventimiglia, bimbo gravemente ferito nel 2022: la madre chiede giustizia

Sono passati tre anni da quando un bambino di sei anni fu trovato, il 19 dicembre 2022, in via Gallardi a Ventimiglia gravemente ferito e fu e trasferito in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Oggi il piccolo si è ripreso ed è tornato alla sua vita quotidiana, dopo un lungo percorso di cure e riabilitazione.

La madre, Elena C., torna a chiedere risposte e giustizia. "È da tre anni che trasformo rabbia in forza, che chiedo spiegazioni e che venga fatto qualcosa. La risposta è sempre la stessa: le indagini sono ancora aperte, ma ogni giorno che passa e vedo quelle cicatrici e la sua pelle marchiata dal gesto di una bestia, un pezzo di me muore".

Le circostanze dell’accaduto restano oggetto di indagine. In passato, la nonna paterna del bambino e il suo compagno erano stati indagati per lesioni gravissime in concorso. La madre sottolinea che il figlio ha già reso dichiarazioni davanti al pubblico ministero a Imperia, confermando quanto raccontato a lei. "Sappiamo chi è stato – conclude – eppure, dopo tre anni, nulla è cambiato".

