Ferrovie, via libera all’accordo Regione-RFI: piano quinquennale per più servizi e rete più efficiente

La Giunta regionale ha dato il via libera allo schema del nuovo Accordo Quadro tra la Regione Sardegna e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), autorizzando l’assessora ai Trasporti alla firma dell’intesa.

Previsto dal decreto legislativo n. 112 del 2015, l’Accordo è lo strumento che consente di programmare nel medio-lungo periodo l’utilizzo della rete ferroviaria regionale, stabilendo diritti e obblighi tra la Regione e il gestore dell’infrastruttura. In concreto, permette di garantire la disponibilità delle tracce ferroviarie necessarie per il trasporto pubblico locale, assicurando una pianificazione stabile e coerente con gli obiettivi di sviluppo del sistema.

Secondo quanto spiegato dall’assessora ai Trasporti Barbara Manca, il provvedimento rappresenta un passo fondamentale per attuare le strategie del Piano Regionale dei Trasporti, che prevede un aumento del 70% dei servizi ferroviari. Il treno viene indicato come elemento centrale della mobilità nell’isola. L’accordo, con durata quinquennale a partire da dicembre 2026, delinea uno scenario di crescita a breve, medio e lungo termine, puntando a incrementare i servizi, migliorare la puntualità e rendere il sistema più efficiente e accessibile.

L’intesa tiene conto anche degli interventi infrastrutturali già realizzati e di quelli programmati, che contribuiranno a ridurre i tempi di percorrenza, migliorare l’accessibilità e aumentare i livelli di sicurezza, oltre a favorire una diminuzione delle emissioni di CO₂.

L’obiettivo, sottolineato dall’assessora, è costruire un sistema ferroviario moderno, competitivo e sostenibile, in grado di offrire ai cittadini un servizio sempre più affidabile e adeguato alle esigenze di mobilità quotidiana, sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo economico e territoriale della Sardegna.

L’accordo introduce inoltre standard minimi di qualità per stazioni e rete ferroviaria, con specifici indicatori di controllo e meccanismi di verifica. La sua sottoscrizione garantirà la piena disponibilità della capacità ferroviaria necessaria per la programmazione degli orari a partire da dicembre 2026.

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