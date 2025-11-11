Ferrovie Udine-Cividale: ok a nomina di Gianpaolo Graberi alla carica di amministratore unico

La Giunta per le nomine del Consiglio regionale, presieduta da Mauro Bordin, ha espresso parere favorevole a maggioranza alla nomina di Gianpaolo Graberi alla carica di amministratore unico della società Ferrovie Udine-Cividale.

Graberi, già in carica da diversi anni come amministratore unico della società, è stato quindi riconfermato in tale ruolo. Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), che si è astenuto, ha espresso dubbi “sulla mancanza di avvicendamento delle nomine”. L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha replicato che “la sua

conferma è giustificata da esperienza, professionalità e risultati ottenuti”.

