Ferrovie, revocato lo sciopero dell’11 giugno dopo il confronto al Mit
di R.P.
La decisione è maturata al termine del tavolo convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi
I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di otto ore previsto per l’11 giugno nel settore ferroviario, inizialmente proclamato in relazione alle gare per l’affidamento dei servizi Intercity.
La decisione è maturata al termine del tavolo di confronto convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi.
All’incontro hanno partecipato le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Orsa Trasporti e Fast, che hanno deciso di sospendere la mobilitazione in attesa degli sviluppi del confronto avviato con il ministero.
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