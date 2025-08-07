Ferrovie, raddoppio Finale-Andora, Rixi: "A settembre via alla Conferenza dei servizi per avviare opera entro fine legislatura"

Il progetto del raddoppio ferroviario tra Finale Ligure (foto) e Andora compie un nuovo passo avanti. Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, intervenuto questa mattina a Imperia, ha annunciato che a settembre sarà convocata la conferenza dei servizi per discutere l’intervento, fondamentale per il potenziamento della mobilità ferroviaria nella riviera ligure.

"Ascolteremo gli enti locali e le esigenze del territorio – ha spiegato Rixi – ma la nostra idea è di procedere con il finanziamento successivo, in modo da poter avviare l’opera già entro la fine di questo governo".

Le dichiarazioni sono arrivate a margine della firma del protocollo per il trasferimento al Comune di Imperia delle aree dell’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio.

Secondo Rixi, il raddoppio ferroviario è un’opera "importante, soprattutto per garantire il pieno utilizzo della ferrovia". Il viceministro ha anche parlato di altri interventi in programma per migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario nella zona: "Stiamo cercando di accelerare l’aumento del voltaggio sull’elettrificazione a Ventimiglia e sull’ultimo tratto dopo Bordighera, per testare i nuovi treni, anche quelli regionali".

Infine, un riferimento al potenziamento della linea della Val Roya, colpita da pesanti criticità negli ultimi anni: "Sono tutti temi che vogliamo portare a termine entro l’inizio del 2027 – ha concluso Rixi – e per questo motivo ci aspettiamo che entro settembre la conferenza dei servizi possa procedere in maniera rapida".

