Ferrovie Nord Milano: cda approva risultati primo semestre 2025, ricavi aumentati di 19,1 milioni

IL Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A. (“FNM” o la “Società”), sotto la Presidenza del Dott. Andrea Angelo Gibelli, ha esaminato e approvato il Bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo FNM al 30 giugno 2025.

Il rapporto EBITDA rettificato/ricavi è pari a 34,9% (34,7% nel primo semestre 2024). Per una migliore rappresentazione delle variazioni del periodo, la Società ha optato per commentare i risultati sulla base del conto economico proforma, che include il consolidamento di Viridis dal 1° gennaio 2024.

I ricavi sono aumentati di 19,1 milioni di Euro trainati dall’ingresso di Nordcom nel perimetro di consolidamento, da maggiori ricavi TPL su gomma (incluso un ulteriore quota di contributi Covid-19 a compensazione dei minori introiti tariffari), dall’incremento dei pedaggi autostradali per maggior traffico e dalla vendita di energia grazie all’attivazione di nuovi impianti. L’incremento è stato sostenuto anche da maggiori indennizzi assicurativi e dal rilascio del fondo svalutazione crediti, mentre è stato parzialmente compensato dalla riduzione dei ricavi da locazione di materiale rotabile (convogli TSR, Coradia e locomotive E494).

I costi operativi presentano un aumento netto di 4,3 milioni di Euro. L’incremento è principalmente attribuibile al consolidamento di Nordcom, ai maggiori costi per subaffidamenti nel TPL su gomma e per la manutenzione ferroviaria, nonché a più elevati oneri per la gestione dell’infrastruttura autostradale (energia elettrica e canoni per attraversamenti demaniali). Tali effetti sono stati parzialmente compensati dalla riduzione dei costi per progettazione, prestazioni tecniche e direzione lavori affidate a terzi, in linea con l’avanzamento delle commesse di manutenzione ferroviaria.

I costi per il personale hanno registrato un aumento di 8,0 milioni di Euro, per effetto dell’incremento dell’organico medio (+159 FTE, di cui 144 FTE dal consolidamento di Nordcom), del rinnovo del CCNL Società e Consorzi Autostrade e Trafori e Autoferrotranvieri della maggiore politica di incentivazione

all’esodo.

In ragione di quanto sopra descritto, l’EBITDA rettificato (che esclude elementi non ordinari) è pari a 114,3 milioni di Euro, in aumento di 6,8 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2024.

Quanto ai componenti di reddito operativi non ordinari, nel periodo comparativo si registrano costi per 0,9 milioni di Euro legati all’acquisizione di Viridis.

Gli ammortamenti e le svalutazioni aumentano di 2,5 milioni di Euro principalmente per il consolidamento di Nordcom e le svalutazioni sui diritti d’uso.

Il risultato operativo aumenta dunque di 5,2 milioni di Euro.

Il risultato della gestione finanziaria migliora di 2,7 milioni di Euro principalmente per effetto dei minori oneri sui finanziamenti a tasso variabile sottoscritti da MISE. Si segnala che nel primo semestre 2025 il risultato include la rivalutazione della partecipazione in Tangenziale Esterna, iscritta al fair value,

effettuata a seguito degli esiti delle operazioni di aumento del capitale sociale avvenute nel semestre (1,5 milioni di Euro).

Le imposte sul reddito crescono di 0,5 milioni di Euro in relazione al maggiore imponibile fiscale.

Il risultato delle società collegate e joint ventures migliora di 5,0 milioni di Euro, per effetto principalmente del risultato positivo della partecipata Trenord e dell’effetto positivo della valutazione della partecipata Tangenziale Esterna inclusa nel risultato di Tangenziali Esterne di Milano. Come dettagliato nell’Allegato 5, la performance di Trenord è stata penalizzata dall’aumento dei costi operativi e del personale, a fronte di un miglioramento della gestione finanziaria. APL ha invece beneficiato della capitalizzazione degli oneri finanziari del Finanziamento Senior 1, in seguito all’avvio dei lavori sulle Tratte B2 e C.

In considerazione di quanto sopra, il Gruppo FNM evidenzia un utile netto consolidato complessivo pari a 41,9 milioni di Euro, in aumento di 10,6 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2024.

