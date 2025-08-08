Ferrovie: Genoa in Coppa Italia e fuochi a Sori, posticipato treno regionale nella notte 15-16 agosto

Cambia la programmazione ferroviaria nella notte tra il 15 e il 16 agosto per consentire una migliore gestione del traffico passeggeri in occasione di due eventi molto attesi: la partita di Coppa Italia del Genoa, in programma alle 21:15 allo stadio Luigi Ferraris, e la tradizionale festa patronale di Sori, che prevede anche uno spettacolo pirotecnico.

Per agevolare gli spostamenti, il treno regionale in partenza da Genova Brignole e diretto a Sestri Levante verrà posticipato di un’ora. Partirà infatti alle 00:21 (invece che alle 23:21), con arrivo previsto a Sori alle 00:47 e a Sestri Levante alle 01:36.

Contestualmente, due treni regionali veloci effettueranno una fermata straordinaria a Sori: uno in partenza da Genova Brignole alle 22:50 per La Spezia (con fermata a Sori alle 23:20) e un altro in partenza da La Spezia alle 21:35 per Genova Brignole (fermata a Sori alle 22:52).

A spiegare l’intervento è l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, che sottolinea come siano state accolte le richieste congiunte del Genoa Calcio e del Comune di Sori. L’obiettivo, ha detto, è quello di offrire un servizio utile per chi partecipa ad eventi sportivi, culturali e turistici, incentivando l’uso del trasporto ferroviario anche in orario serale. La nuova programmazione sarà disponibile a partire da sabato 9 agosto sui canali ufficiali di Trenitalia.

