Ferrovie, Donnarumma: "FS potrebbe entrare nel mercato tedesco in tratte a lunga percorrenza"

Le Ferrovie dello Stato stanno valutando l’ingresso nella rete ferroviaria a lunga percorrenza tedesca con 50 treni. “Stiamo valutando l’espansione della nostra attività in Germania per includere il redditizio settore dei treni ad alta velocità”, ha dichiarato l’amministratore delegato Stefano Donnarumma in un’intervista a Handelsblatt.

Ferrovie dello Stato italiane è già attiva nel trasporto regionale e merci in 14 stati federali attraverso le sue controllate Netinera e TX Logistik e prevede di offrire treni transfrontalieri tra Milano e Monaco entro dicembre 2026, che in futuro dovrebbero estendersi anche a Berlino.

Inoltre, FS sta valutando il suo ingresso nella rete ferroviaria ad alta velocità.

Secondo Donnarumma – scrive Handelsblatt – il progetto è attualmente in fase esplorativa.

“Abbiamo contattato i gestori delle infrastrutture e le autorità, come da prassi”, ha dichiarato.

Se i piani si concretizzassero, FS sarebbe la prima azienda a competere su larga scala con Deutsche Bahn nella rete ferroviaria nazionale ad alta velocità.

