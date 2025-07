Ferrovie del Gargano: in corso interventi di potenziamento infrastruttura

L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, insieme a Giuseppe Germano Scarcia, consigliere d’amministrazione di Ferrovie del Gargano, e altri rappresentanti della società, ha viaggiato a bordo di uno dei nuovi treni di Ferrovie del Gargano dalla stazione di Foggia a Rodi Garganico, dove è stata poi accolta dal sindaco, Carmine D’Anelli. Intento del viaggio osservare direttamente gli interventi di adeguamento alle normative nazionali e comunitarie realizzati sulla linea S. Severo-Rodi Garganico-Peschici Calenella, finanziati dalla Regione Puglia a valere sui fondi FSC 2014-2020.

“Un viaggio interessante alla scoperta innanzitutto del bellissimo territorio del Gargano e di una linea ferroviaria rinnovata e moderna nelle tecnologie ma che sa di antico per i paesaggi che attraversa – ha detto l’assessore Ciliento -. Il corposo numero di interventi cofinanziati da Regione e Ferrovie del Gargano ha assicurato l’ammodernamento della rete ferroviaria con l’installazione di sistemi di controllo marcia treno e di sicurezza sui binari con impianti per monitorare la caduta massi o l’intrusione di animali. E poi c’è la soppressione di alcuni passaggi a livello, soluzione importantissima per la sicurezza dei cittadini, per una migliore viabilità urbana e per velocizzare il transito dei treni, riducendo disagi e pericoli per tutti.”

“Il viaggio di questa mattina fa parte di una serie di sopralluoghi che stiamo conducendo, perché è giusto che la Regione conosca da vicino i percorsi del trasporto pubblico – ha continuato l’assessore -, e che faccia sentire la sua presenza in quelle zone che spesso si sentono isolate.”

Con complessivi € 9.950.000, la Regione ha finanziato lavori per “Implementazione del sistema controllo marcia treno nella tratta Ischitella-Peschici”, “Impianto di video ispezione della sede ferroviaria nelle trincee (circa 1200 metri) per la sicurezza della circolazione ferroviaria dalla caduta massi”, “Impianto anti intrusione animali (bovini) sulla sede ferroviaria”, “Impianto RTB: 1) adeguamento postazione esistente; 2) implementazione postazione stazione di Sannicandro”, “N. 11 stazioni di controllo per il monitoraggio e controllo da remoto”.

Tali interventi sono stati aggiudicati con un’unica gara del valore di 10,2 milioni di euro (integrazione a carico di Ferrovie del Gargano), che ha previsto anche l’installazione di un sistema di segnalamento di tipo evoluto per una migliore gestione dei numerosi passaggi a livello che insistono sulla tratta Ischitella-Peschici.

Terminati nel 2021 i lavori per la soppressione di n. 11 passaggi a livello funzionali all’attivazione dell’impianto sicurezza e controllo marcia treno (SCMT), finanziati dalla Regione con € 2.000.000.

Con risorse proprie, Ferrovie del Gargano ha realizzato anche adeguamenti strutturali in ambito stazione nelle località di Rodi, Vico San Menaio e Peschici con un costo complessivo di circa € 3.000.000.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.