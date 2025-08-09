Ferrovie: dall'Europa 18 miliardi all'Italia per migliorare concorrenza, trasparenza, accessibilità ed energia pulita

La Commissione europea ha erogato 42,8 miliardi di euro a cinque Stati membri dell’UE – Italia, Portogallo, Cipro, Malta e Spagna – nell’ambito del Recovery and Resilience Facility, il fulcro di NextGeneration EU. La Spagna ha ricevuto 23,1 miliardi di euro , che sosterranno misure per promuovere le energie rinnovabili, ridurre la burocrazia e migliorare l’efficienza della giustizia.

I fondi investiranno anche nei viaggi ferroviari a breve distanza e rafforzeranno la resilienza in materia di sicurezza informatica. L’Italia ha ricevuto 18,3 miliardi di euro, che finanzieranno progetti per aumentare la concorrenza e la trasparenza, migliorare l’accessibilità ferroviaria per i passeggeri con disabilità e potenziare la capacità di distribuzione delle energie rinnovabili.

Il Portogallo ha ricevuto 1,34 miliardi di euro , che sosterranno riforme e investimenti in sanità, edilizia abitativa e gestione degli incendi boschivi.

Cipro ha ricevuto 76 milioni di euro , che amplieranno i servizi governativi online, introdurranno un registro trasparente dei titolari effettivi e digitalizzeranno i servizi sanitari.

Malta ha ricevuto 48,7 milioni di euro , che aumenteranno l’accesso al trasporto pubblico gratuito, promuoveranno la mobilità sostenibile e miglioreranno le infrastrutture educative.

