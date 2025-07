Ferrovie: Commissione Ue conferma sostegno nel quadro di bilancio UE 2028-2034

La Comunità delle società ferroviarie e infrastrutturali europee (CER) accoglie con favore l’adozione, da parte della Commissione europea delle proposte legislative che definiscono il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2028-2034. In particolare, la CER apprezza il costante impegno della Commissione a favore del Meccanismo per collegare l’Europa (CEF), che rimane un pilastro del sostegno dell’UE alle infrastrutture ferroviarie e alla digitalizzazione. Nel suo manifesto “On Track for Europe”, il settore ferroviario ha chiesto una dotazione di 100 miliardi di euro per il CEF.

Nell’ambito del QFP post-2027 da 2.000 miliardi di euro, la Commissione propone di mantenere una linea di bilancio dedicata ai trasporti europei con un CEF di nuova configurazione. Ciò garantirebbe il sostegno continuo dell’UE al settore ferroviario per far fronte alle principali esigenze di investimento e raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati per il completamento della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), compresa l’implementazione delle tecnologie digitali. Nel suo manifesto “On Track for Europe”, il settore ferroviario ha chiesto una dotazione CEF di 100 miliardi di euro. La Commissione propone di dotare il Fondo di una potenza di fuoco di 81 miliardi di euro, di cui 51,5 miliardi di euro destinati alla dotazione per i trasporti, inclusi 17 miliardi di euro per la mobilità militare.

Secondo la proposta, il futuro CEF finanzierà progetti infrastrutturali transfrontalieri e di mobilità militare a duplice uso e coprirà progetti di interesse comune che contribuiscono allo sviluppo di una rete di trasporto europea intelligente, sostenibile e resiliente. CER elogia questo approccio strategico, che riconosce le esigenze di finanziamento critiche che il settore ferroviario deve affrontare. È importante sottolineare che l’ambito di applicazione del CEF sembra destinato a includere il completamento della rete TEN-T, tecnologie ferroviarie chiave come il Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e l’aggancio automatico digitale (DAC), nonché lo sviluppo della rete ferroviaria europea ad alta velocità.

La CER accoglie inoltre con favore la proposta del Fondo europeo per la competitività (ECF) come strumento complementare per accelerare la transizione verso un sistema di trasporto sostenibile, efficiente dal punto di vista energetico, climaticamente neutro e resiliente.

Allo stesso tempo, la CER sottolinea la necessità di miglioramenti durante i prossimi negoziati interistituzionali. Tra le priorità principali figurano:

Garantire un QFP di dimensioni adeguate per soddisfare le ambizioni politiche dell’UE;

Garantire che la flessibilità proposta nelle allocazioni di bilancio non comprometta la prevedibilità dei finanziamenti per la pianificazione infrastrutturale a lungo termine;

Chiarire il processo di definizione dei programmi di lavoro CEF ed ECF, includendo anche consultazioni strutturate delle parti interessate, con il coinvolgimento diretto del settore ferroviario, nelle fasi di programmazione e attuazione.

Il Direttore Esecutivo del CER, Alberto Mazzola, ha dichiarato: ” Desidero ringraziare la Commissione per la solida base di sostegno ai trasporti che troviamo nel bilancio UE previsto. La decisione della Commissione di proseguire con il Meccanismo per Collegare l’Europa oltre il 2027 riflette un chiaro impegno a completare la rete TEN-T e riconosce l’urgenza del compito nell’attuale contesto geopolitico. L’obiettivo è a portata di mano, ma per garantirne il raggiungimento, il settore ferroviario chiede finanziamenti per 100 miliardi di euro nell’ambito del CEF. Contiamo quindi sui colegislatori affinché aumentino di conseguenza l’ambizione della dotazione del CEF. In quanto strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di competitività, connettività e clima dell’Unione, il settore ferroviario dovrebbe trovare un posto adeguato negli impegni di bilancio a lungo termine dell’UE ” .

