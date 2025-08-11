Ferrovie, Bologna: lavori sulla rete, modifiche alla circolazione dal 18 al 25 agosto

Dal 18 al 25 agosto Rete Ferroviaria Italiana avvierà un intervento di impermeabilizzazione sul ponte ferroviario del Canale Navile, a Bologna. I lavori prevedono la rimozione temporanea dei binari, l’installazione di guaine speciali e il successivo ripristino della linea. La circolazione tornerà regolare dalle 4:30 del 26 agosto.

Coinvolti circa 60 tecnici e 15 mezzi, l’intervento rappresenta la prima fase di un progetto più ampio che si estenderà fino al 2028, con un investimento complessivo di 5,6 milioni di euro.

Durante i lavori, la circolazione dei treni regionali subirà diverse modifiche. La linea Bologna–Porretta sarà interamente sostituita da autobus, così come la Bologna–Vignola. I treni della linea Bologna–Venezia partiranno e arriveranno al piazzale Arcoveggio invece che a Bologna Centrale, con indicazioni specifiche per il collegamento pedonale, lungo circa 800 metri. Modifiche di orario e alcune cancellazioni interesseranno anche i collegamenti regionali da e per Piacenza, Ferrara, Pianoro e Poggio Rusco.

È previsto un potenziamento del servizio di assistenza clienti, con presenza di personale a Bologna Centrale, ad Arcoveggio e lungo il percorso tra le due stazioni. Il servizio di assistenza per persone con mobilità ridotta sarà garantito presso la stazione di Bologna Corticella.

Sui bus sostitutivi, che potrebbero impiegare più tempo a causa del traffico stradale, non sarà possibile trasportare biciclette o animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.

