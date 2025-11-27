Ferrovie, altro sciopero Fs dalle 21: garantite fasce per i regionali, possibili disagi anche fuori orario

Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane aderirà allo sciopero proclamato dai sindacati autonomi dalle 21 di oggi, giovedì 27 novembre, fino alle 21 di domani, venerdì 28 novembre 2025. Lo comunica Fs, avvertendo che cancellazioni e ritardi potrebbero verificarsi anche prima dell’inizio e oltre la conclusione della mobilitazione.





Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti nei giorni feriali in caso di sciopero:

6.00 – 9.00

18.00 – 21.00 di venerdì 28 novembre.





Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi prima di raggiungere la stazione, considerati i possibili disagi.





Le informazioni su collegamenti e treni garantiti sono disponibili sull’app Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito, sui canali social del gruppo Fs, al numero verde 800 892021, nelle biglietterie, negli uffici assistenza, alle self-service e presso le agenzie di viaggio.

