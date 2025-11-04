Ferrovia, raddoppio Finale-Andora: ok urbanistico e paesaggistico dalla Regione Liguria

La Regione Liguria ha espresso parere favorevole sotto i profili urbanistico e paesaggistico sul progetto definitivo del raddoppio ferroviario della linea Genova-Ventimiglia, nel tratto Finale Ligure–Andora, promosso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Il presidente Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola hanno sottolineato come il provvedimento rappresenti “un passaggio fondamentale verso l’avvio dei cantieri”, per un’opera “attesa da anni e decisiva per migliorare capacità, sicurezza e tempi di percorrenza del trasporto su ferro in Liguria”.

Il parere regionale resta subordinato agli esiti della Valutazione di impatto ambientale (VIA) in corso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Dal punto di vista paesaggistico, il progetto è stato giudicato coerente con il Piano territoriale di coordinamento paesistico e rispettoso delle componenti naturali e visive del territorio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.