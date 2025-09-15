Ferrovia, GCF France: al via i lavori su 45 km di binari tra Dole e Belfort

Nuovo cantiere ferroviario in Borgogna-Franca Contea per GCF France, impegnata nel rinnovo di due tratte della linea Dole–Belfort (n. 852 000), elettrificata a 25.000 V. I lavori, commissionati da SNCF e guidati da Transalp Renouvellement (branch di Generale Costruzioni Ferroviarie), riguarderanno complessivamente oltre 45 km di binari, tra Besançon, Douvot, Hyèvres e Belfort.

Saranno sostituiti circa 45.000 metri di rotaia, posate 31.600 nuove traversine in cemento armato e movimentate 1,6 tonnellate di ballast per ciascun metro di binario, con una produzione media prevista di 760 metri al giorno. Le attività si svolgeranno in interruzione notturna (20:45–5:30) tra le settimane 41 e 47.

Oltre al binario, l’intervento prevede il rinnovo di 10 passaggi a livello, di cui 7 con sostituzione delle pedane in gomma, e il miglioramento delle banchine nelle stazioni di Novillars e Héricourt. L’ultimazione è prevista per metà novembre.

Nel frattempo, GCF France ha concluso ad agosto il cantiere “Hors Suite” sulla linea 110 000 tra Molsheim e Saales, nel Basso Reno, con il rinnovo di circa 2,5 km di binario.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.