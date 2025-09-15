Transport

Ferrovia, GCF France: al via i lavori su 45 km di binari tra Dole e Belfort

di R.S.

51 sec

Rinnovo di 10 passaggi a livello, di cui 7 con sostituzione delle pedane in gomma, e miglioramento delle banchine nelle stazioni di Novillars e Héricourt

Ferrovia, GCF France: al via i lavori su 45 km di binari tra Dole e Belfort
Piave Motori - T-ROC

Nuovo cantiere ferroviario in Borgogna-Franca Contea per GCF France, impegnata nel rinnovo di due tratte della linea Dole–Belfort (n. 852 000), elettrificata a 25.000 V. I lavori, commissionati da SNCF e guidati da Transalp Renouvellement (branch di Generale Costruzioni Ferroviarie), riguarderanno complessivamente oltre 45 km di binari, tra Besançon, Douvot, Hyèvres e Belfort.

Saranno sostituiti circa 45.000 metri di rotaia, posate 31.600 nuove traversine in cemento armato e movimentate 1,6 tonnellate di ballast per ciascun metro di binario, con una produzione media prevista di 760 metri al giorno. Le attività si svolgeranno in interruzione notturna (20:45–5:30) tra le settimane 41 e 47.

Oltre al binario, l’intervento prevede il rinnovo di 10 passaggi a livello, di cui 7 con sostituzione delle pedane in gomma, e il miglioramento delle banchine nelle stazioni di Novillars e Héricourt. L’ultimazione è prevista per metà novembre.

Nel frattempo, GCF France ha concluso ad agosto il cantiere “Hors Suite” sulla linea 110 000 tra Molsheim e Saales, nel Basso Reno, con il rinnovo di circa 2,5 km di binario.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: